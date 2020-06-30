В России завершилось электронное голосование по поправкам. Явка превысила 93%

Электронное голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось в 20:00 30 июня.

Общая явка на момент завершения голосования составила 93,02%. Всего было выдано 1 107 644 электронных бюллетеня, из них принято 1 090 185 голосов.

В Общественном штабе по наблюдению сообщили «Интерфаксу», что в дальнейшем голоса избирателей будут подгружаться.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ни одна хакерская попытка взлома не повлияла на ход электронного голосования в городе. «Мы выставили приз в два миллиона рублей хакерам, которые взломают нашу систему, но так и никто не сломал. Деньги пришлось отдать разработчикам», — сказал он.

Электронное голосование проходило в двух регионах: в Москве на него зарегистрировались 1,05 миллиона человек, в Нижегородской области - более 139 тысяч человек.

Основной день общероссийского голосования по поправкам к Конституции намечен на 1 июля. Также у россиян была возможность проголосовать с 25 по 30 июня.