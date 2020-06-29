Москвичи обнаружили, что кто-то вместо них проголосовал на дому по поправкам в Конституцию. В другом районе число голосовавших на дому завысили в 12 раз

Жители Москвы обнаружили возможную ошибку или фальсификацию, допущенную при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Двое супругов пришли на избирательный участок № 1403 в Лефортово, чтобы проголосовать, и обнаружили, что в документах избиркома содержится информация о том, что они, а также их дети уже проголосовали. В журнале комиссии были указаны их паспортные данные и стояли подписи за полученные бюллетени, сообщает штаб Алексея Навального в Москве. Сами москвичи заявили, что не голосовали. Член избиркома назвал это ошибкой и извинился, а председатель комиссии, в свою очередь, потребовала доказать, что в журнале есть такие записи.

Данные москвичей по ошибке внесли в списки людей, проголосовавших вне помещения для голосования, то есть дома или на предприятиях. Об этом говорится в письме первого заместителя главы общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Вадима Ковалева, направленном в Мосгоризбирком. Он рекомендовал МГИК признать недействительными «все бюллетени проголосовавших вне помещения для голосования, содержащиеся в данном сейф-пакете», а также привлечь председателя и секретаря УИК № 1403 к ответственности.

В другом районе Москвы обнаружили 12-кратное превышение данных о голосовавших на дому

Одновременно с этим в московском районе Раменки обнаружили значительное превышение участников надомного голосования. Об этом в фейсбуке рассказал член территориальной избирательной комиссии (ТИК) Раменок Кирилл Трофимов. Уже к вечеру 26 июня, то есть к концу второго дня голосования, по его словам, на некоторых УИК вне помещения для голосования проголосовали по 400-500 человек, то есть почти каждый четвертый избиратель.

Трофимов рассказал «Открытым медиа», что в одной из комиссий он обнаружил, что «из якобы 400 проголосовавших на дому только 10 человек расписались за это в книге избирателей, напротив остальных фамилий стоят отметки карандашом». Он допустил, что, если люди, упомянутые в книге избирателей, придут голосовать, то их запишут как проголосовавших на участке.

Также Трофимов обнаружил, что на некоторых участках данные о количестве участников надомного голосования в документах УИК отличаются от сведений в сводках ТИК. Так, на участке № 2771 по документам ТИК на дому проголосовали 393 человека, а по документам УИК для надомного голосования выдали всего 34 бюллетеня — в 11,5 раза меньше, пишет РБК, изучивший копии документов.

Сведения о значительном превышении надомного голосования подтвердились на участках № 2771 и № 2773, сообщил председатель общественного штаба по контролю за голосованием в Москве Илья Массух. «В УИКе записано на надомное голосование 30 человек, а там приносят список из 300 и такую же пачку с бюллетенями. Мы обратились в МГИК, с этими кейсами разберутся, и есть вероятность, что все более 600 бюллетеней будут признаны недействительными», — рассказал он.

Партия КПРФ обратилась в ЦИК и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении территориального избиркома в Раменках на предмет фальсификации документов общероссийского голосования и покушения на фальсификацию итогов голосования.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в свою очередь, сообщил РБК, что из-за действий УИК № 2771 проводится проверка. Реут отметил, что не видит в случившемся злого умысла: «Думаю, что это ошибка от усталости».