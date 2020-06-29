«Я ничего не понял из сказанного вами». Дмитрий Песков ответил на вопрос о системе контроля явки избирателей, о которой писала «Медуза»

Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза»: Наше издание обнаружило, что существует электронная система votely.ru, которая позволяет контролировать явку сотрудников крупных предприятий на голосование по поправкам в Конституцию. К системе, например, подключены «Почта России», «Ростех», «Ростелеком». Сотрудникам этих компаний выдают специальные QR-коды, которые затем сканируются на избирательных участках под предлогом участия в различных конкурсах и викторинах. Все данные вносятся в систему. Опрошенные нами эксперты говорят, что такой сбор данных нарушает законодательство. Мы также выяснили, что система работает на серверах госорганов России, используя их IP-адреса. Знает ли администрация президента о существовании такой системы? Связана ли эта система с властями и будет ли Кремль разбираться, каким образом она оказалась на серверах госструктур?

Дмитрий Песков: Я ничего не понял из сказанного вами, я буду откровенен. Мне ничего неизвестно о такой системе и, наверное, вам следует обратиться именно в те ведомства, которые вы упомянули. Я просто не понимаю, как мне на работе могут дать QR-код, чтобы я участвовал в розыгрыше чего-то. Вот я работаю в администрации президента. Я также не понимаю, как может какой-нибудь сотрудник «Ростеха» получить QR-код и так далее. Как его можно обязать QR-код носить?! Такого я просто не могу себе представить, поэтому я, к сожалению, не понимаю сути вашего вопроса. Если вы каким-то образом установили наличие такой системы, тогда опубликуйте.

«Медуза»: Да, у нас есть два материала на эту тему, в том числе есть даже видео-инструкция по пользованию этой системой.

Дмитрий Песков: Вы уверены, что это не фейк? Сейчас просто такое творится, вы сами понимаете. Не уподобляйтесь уважаемым американским изданиям.

«Медуза»: Мы получаем свидетельства от бюджетников из регионов, что их действительно заставляют получать эти QR-коды для голосования.

Дмитрий Песков: Понятно. Ну, я не знаю, так это или нет, но если предположить, что кого-то из бюджетников заставляли получать QR-код, чтобы участвовать в голосовании, это, конечно, то, против чего выступал бы категорическим образом президент Путин. Вы слышали его заявление о чистоте голосования как главной цели. Но еще раз повторяю, если это соответствует действительности.