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Акция против «обнуления» на Пушкинской площади в Москве. Фотография
18:11, 1 июля 2020
Источник: Meduza
Вечером 1 июля, в последний день голосования по поправкам к Конституции, противники обнуления президентских сроков Владимира Путина вышли на Пушкинскую площадь в центре Москвы. Акция оказалась малочисленной — в ней приняли участие не более нескольких сотен человек. Полиция им не препятствовала.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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