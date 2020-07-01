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Акция против «обнуления» на Пушкинской площади в Москве. Фотография

Источник: Meduza
Вечером 1 июля, в последний день голосования по поправкам к Конституции, противники обнуления президентских сроков Владимира Путина вышли на Пушкинскую площадь в центре Москвы. Акция оказалась малочисленной — в ней приняли участие не более нескольких сотен человек. Полиция им не препятствовала.
Вечером 1 июля, в последний день голосования по поправкам к Конституции, противники обнуления президентских сроков Владимира Путина вышли на Пушкинскую площадь в центре Москвы. Акция оказалась малочисленной — в ней приняли участие не более нескольких сотен человек. Полиция им не препятствовала.
Евгений Фельдман для «Медузы»