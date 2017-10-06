Чем закончились две предыдущие несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. И чего ждать от третьей

7 октября, в день рождения Владимира Путина, сторонники оппозиционера Алексея Навального намерены провести в нескольких десятках российских городов публичные акции против административного ареста политика на 20 суток — и за то, чтобы ему дали баллотироваться в президенты. Главное мероприятие анонсировано в Санкт-Петербурге — родном городе Путина; в Москве Навальный призвал всех на шествие по Тверской. Это уже третья за год несанкционированная акция, к которой призывает Навальный, всякий раз подчеркивая мирный характер протестов. Два предыдущих таких мероприятия — 26 марта и 12 июня — заканчивались массовыми задержаниями и уголовными делами с реальными сроками.

26 марта 2017 года на улицы 97 российских городов, по разным данным, вышли от 36 до 88 тысяч человек

Акция была посвящена борьбе с коррупцией, а главным требованием митингующих было расследовать приведенные в фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон» данные о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.

Алексея Навального задержали в самом начале акции в одном из переулков близ Тверской улицы в Москве — впоследствии он получил пятнадцать суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции при задержании и оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного массового мероприятия. Всего в Москве были задержаны более тысячи человек, а по всей России (в некоторых городах акции сторонников Навального были согласованы с властями, в некоторых — нет) задержали, по данным организации «ОВД-инфо», — еще от 1666 до 1805 человек, среди которых было много школьников и студентов. Некоторых из них в итоге обвинили в административных правонарушениях, другим угрожали отчислением; в целом ряде из учебных заведений прошли воспитательные беседы со сторонниками Навального или теми, кто мог стать таковыми по мнению администраторов.

В Москве в столкновениях с протестующими пострадали несколько полицейских, один из них был госпитализирован. Четыре участника той акции были приговорены к реальным срокам. Юрий Кулий, Александр Шпаков, Станислав Зимовец и Андрей Косых получили от восьми месяцев до четырех лет колонии (впоследствии четырехлетний срок Косых был сокращен на четыре месяца) за применение насилия в отношении представителя власти.

12 июня 2017 года акции против коррупции прошли уже в 154 городах России. На улицы вышли от 50 тысяч до 98 тысяч человек

Снова было много задержанных — почти столько же, как 26 марта. По данным «ОВД-инфо», по всей стране задержали 1769 человек и около 700 — в Москве.

Акция 12 июня была согласована с мэрией Москвы и должна была пройти на проспекте Сахарова. Однако накануне вечером Алексей Навальный заявил, что отказывается выводить туда своих сторонников, так как ему не удалось установить необходимую для митинга аппаратуру — ни один из подрядчиков не решился монтировать сцену. Оппозиционер призвал людей выходить на Тверскую — там в день России проходил фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». В итоге акция состоялась и там, и там — часть людей все-таки пошла на Сахарова, остальные смешались с толпой празднующих на Тверской.

Сам политик был задержан у подъезда своего дома, когда собирался идти на акцию. В этот раз суд дал ему 30 суток ареста — тоже за призывы провести несанкционированную акцию (при апелляции срок был сокращен до 25 суток).

За нападение на двух полицейских во время акции 12 июня к 2,5 годам колонии общего режима был приговорен Расим Искаков — он, по версии следствия, ударил сотрудников правопорядка в спину ногой. В Санкт-Петербурге суд приговорил участника акции Владимира Абросимова к штрафу 100 тысяч рублей за удар полицейского в спину кулаком.

Поводом для новых массовых выступлений стал очередной административный арест Навального

Навального задержали 29 октября при попытке выехать на митинг в Нижний-Новгород. В тот же день в Нижнем Новгороде полиция задержала главу президентского штаба Навального Леонида Волкова. Обоих отпустили тем же вечером, но 2 октября Навальному и Волкову уже в Москве дали по 20 суток административного ареста за нарушение правил организации митинга.

7 октября — в день рождения президента России Владимира Путина — команда Алексея Навального планировала провести митинг в Санкт-Петербурге. Свой административный арест политик назвал «подарком Путину на юбилей» и прямо в зале суда призвал сторонников выходить на акции протеста, в том числе в Санкт-Петербурге. Городские власти митинг не согласовали, однако в штабе Навального его считают разрешенным, поскольку отказ в проведении мероприятия не был направлен в установленный законом срок. Вечером 5 октября Марсово поле начали перекрывать металлическими барьерами, на которых размещены объявлениями о том, что вход на территорию сквера временно ограничен.

Власти Москвы отклонили заявку на проведение акции 7 октября на Пушкинской площади, а также в других частях города, в том числе на проспекте Сахарова.

В Воронеже, Томске, Кемерово и Калуге сторонникам Навального было отказано и в проведении пикетов. Калужские власти объяснили свое решение тем, что «для пикета обязательно наличие объекта пикетирования», и заявили, что объектом пикета в поддержку Навального мог бы стать сам Навальный, если бы приехал в Калугу.

5 октября стало известно, что родителей учеников школы № 448 Санкт-Петербурга попросили подписать заявление о том, что они берут на себя ответственность «за жизнь и здоровье своего ребенка 07.10.2017 во время проведения массовых мероприятий».

В тот же день на свободу неожиданно был отпущен Леонид Волков. Его административное дело было направлено на новое рассмотрение — оно состоится 9 октября в Нижнем Новгороде. Всего через четыре часа стало известно, что Волкова опять задержали в Москве; он не исключил, что в Нижний его доставят под конвоем. В конце того же дня Преображенский районный суд Москвы постановил арестовать Волкова на 20 суток за повторное нарушение порядка организации акции: его обвинили в призывах на несогласованную акцию 7 октября с помощью твитов с обращениями Навального.

Полиция Москвы и Санкт-Петербурга пока не делала никаких заявлений, касающихся акций 7 октября.