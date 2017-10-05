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Как не согласовать митинг Навального? Инструкция для чиновников
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный (сейчас находится под арестом) запланировал очередную массовую акцию по всей России в поддержку своего выдвижения на выборах президента, она пройдет 7 октября. Как и раньше, местные власти в большинстве случаев отказываются согласовать митинги и пикеты. Но иногда сторонникам Навального все же удается доказать свою правоту в суде. «Медуза» составила для чиновников инструкцию, как бороться с митингами активистов Навального, когда те говорят, что на их стороне закон.
Не отвечайте
Да, можно просто не отвечать на уведомления. По закону у властей есть три дня на то, чтобы аргументированно ответить на заявление от организаторов акции. Но уже в марте 2017 года власти Москвы опробовали новый прием: они прислали письмо, где не говорилось — согласована акция или нет. А накануне акции 7 октября мэрия Санкт-Петербурга превысила срок ответа в два раза.
Не предлагайте место для акции
Если вы все же ответили сторонникам Навального, не надо облегчать им жизнь. Отсутствие альтернативных мест для проведения акции — одно из самых популярных нарушений, на которое идут власти. Так в результате поступили в Петербурге; вот что сказал вице-губернатор города Константин Серов: «Мы и не собирались ни предлагать, ни предоставлять Навальному какое-либо места под митинг. Так что разговоры о том, что ему где-то разрешат, — не более, чем слухи».
Причем есть немалый шанс, что суд поддержит такое решение. В Петербурге так и произошло, хотя, например, в Самаре активисты выиграли уже три суда по делам, когда им не предлагали альтернативные площадки.
Проверьте, чего добиваются митингующие
У каждого мероприятия есть цель, которая должна соответствовать закону. Даже если сторонники Навального заявляют, что хотят просто провести массовый пикет, всегда можно предположить, что на самом деле намечаются массовые беспорядки. Так поступили в администрации Березников (Пермский край): там решили, что в соцсетях активистов есть «призывы к массовому нарушению действующего в Российской Федерации законодательства». Почему в таком случае нет уголовных дел об этих призывах, в мэрии не уточнили.
Если цель не указана, ее можно придумать
Этот способ обкатала мэрия Новосибирска. Там заявку на митинг подавали через электронную форму, где поля «Цель» не было. Причем активисты хотели провести акцию в «гайд-парке» — специальном месте, где согласование не требуется. Несмотря на это, мэрия «с учетом ранее проводимых публичных мероприятий, а также предсказуемости намерений» решила, что заявители хотят поддерживать выдвижение Навального в президенты — а значит, акция невозможна. Даже в «гайд-парке»!
И вообще, предвыборные акции запрещены!
Выборы президента состоятся в марте 2018 года, а старт кампании намечен на декабрь 2017-го. Следовательно, все акции в поддержку кандидатов в президенты до тех пор незаконны. Такова позиция властей и в Новосибирске, и, например, в Астрахани. Раньше подобной трактовкой закона пользовалось МВД и на этом основании изымало агитационные материалы в штабах Навального — хотя Центризбирком ясно сказал: до декабря применять закон о выборах нельзя в принципе.
Отказать никогда не поздно
Даже если вы почему-то согласовали акцию, всегда можно отменить собственное решение. Так уже поступали в мэрии Нижнего Новгорода и в Екатеринбурге, где акция внезапно стала «антиконституционной». Правда, тогда придется побегать, ведь активисты Навального не захотят получать на руки документ, который им не нужен.
Я чиновник, но хочу пойти на акцию. Что делать?
Каждый самостоятельно решает, участвовать ему в каком-то мероприятии или нет. Не во всех городах сторонникам Навального отказали. Ответы властей обычно публикуют в группах «ВКонтакте», вот их список. Лучше ориентироваться на копии документов, в которых должно быть однозначно сказано, согласована акция или нет.