Навальный объявил, что шествие по Тверской «автоматически» согласовано. Так бывает?

Мэрия дала Навальному неоднозначный ответ

В своем письме в ответ на заявку Алексея Навального о шествии и митинге московские власти фактически просто выразили отношение к акции. Чиновники заявили, что шествие помешает движению транспорта, а для митинга перед Госдумой не хватит места на 15 тысяч человек. В тексте нет никакого предложения о переносе мероприятия в другое место или на другое время, хотя по закону мэрия обязана была внести предложение в трехдневный срок (он истек в пятницу, 17 марта).

Прямого отказа ответ мэрии тоже не содержит, поскольку для него в законе есть только два формальных основания: заявитель систематически нарушал закон о митингах; акцию хотят провести около важнейших инфраструктурных или государственных объектов (Госдума в их число не входит). Оба варианта в случае акции Навального неприменимы.

Несмотря на то, что такая форма ответа противоречит закону, мэрия периодически прибегает к ней. Последний известный случай — «Русский марш» в ноябре 2016 года. Тогда организаторам тоже ответили, что шествие у станции метро «Октябрьское поле» проводить нельзя, однако других вариантов не предложили.

Конституционный суд считает такой ответ некорректным

Суд в своем постановлении от 2013 года напоминает, что по закону городские власти должны стараться помогать организаторам, а «не пытаться под любым предлогом найти причины, которые могли бы оправдать необходимость отступлений от предложений организатора публичного мероприятия». Таким образом, Конституционный суд признал, что власти должны предложить другое место или время проведения мероприятия. Если это сделано не было, акция «должна считаться согласованной».

Позиция Конституционного суда никак не была оформлена в федеральных законах; тем не менее, именно такое толкование является обязательным для граждан и должностных лиц всех уровней.

Без одобрения мэрии шествие по Тверской все равно невозможно

Хотя формально мэрия не предложила альтернатив, а решение КС позволяет считать акцию согласованной, очевидно, что полиция и коммунальные службы не будут взаимодействовать с организаторами без указания из московского правительства. Напротив, они должны будут пресекать «нарушения общественного порядка», то есть, например, попытки перекрыть движение и устроить шествие по одной из главных улиц столицы.

Если такие попытки все же будут, а участников предполагаемого шествия задержат, граждане смогут в судах сослаться на постановление КС. И это работает, суды уже учитывали это постановление, когда власти не предлагали альтернативных мест проведения акций. Участников освобождали от ответственности. Но только после задержания.

Это значит, что судьба акции все равно зависит от готовности мэрии идти на диалог с ее организаторами. Например, в случае с «Русским маршем» власти уже на следующий день после безальтернативного отказа по поводу «Октябрьского поля» согласовали другой маршрут — в Люблине. Однако Навальному в мэрии уже ответили, что считают решение «окончательным». На слова политика об «автоматическом согласовании» чиновники пока никак не отреагировали.