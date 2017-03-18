Мэрия Москвы уведомила Навального о невозможности шествия по Тверской

Мэрия Москвы ответила руководителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по поводу шествия на Тверской улице. Первый заместитель департамента безопасности Москвы Василий Олейник написал, что такое шествие создаст неудобства для города.

В письме не предлагается альтернативных маршрутов, хотя по закону, это обязательно. По словам Навального, в телефонном разговоре с его сотрудником представители мэрии сказали, что «такое указание».

Глава департамента безопасности Москвы Владимир Черников заявил «Интерфаксу», что отказ в проведении шествия «окончательный».

Алексей Навальный заявил, что все равно выйдет на акцию 26 марта, даже если ее не согласуют. Акция посвящена борьбе с коррупцией. Главное требование: расследовать информацию о «тайной империи» Дмитрия Медведева.

Заявки на подобные акции поданы в нескольких десятках городов России.