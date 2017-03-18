Мэрия Москвы уведомила Навального о невозможности шествия по Тверской
Мэрия Москвы ответила руководителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по поводу шествия на Тверской улице. Первый заместитель департамента безопасности Москвы Василий Олейник написал, что такое шествие создаст неудобства для города.
В письме не предлагается альтернативных маршрутов, хотя по закону, это обязательно. По словам Навального, в телефонном разговоре с его сотрудником представители мэрии сказали, что «такое указание».
Глава департамента безопасности Москвы Владимир Черников заявил «Интерфаксу», что отказ в проведении шествия «окончательный».
Алексей Навальный заявил, что все равно выйдет на акцию 26 марта, даже если ее не согласуют. Акция посвящена борьбе с коррупцией. Главное требование: расследовать информацию о «тайной империи» Дмитрия Медведева.
Заявки на подобные акции поданы в нескольких десятках городов России.
«Лично я в любом случае выйду 26-го. Во-первых, потому что имею право, и мои требования по предоставлению площадки разумны. Мы затребовали Тверскую, но готовы обсудить другие места в центральной части. Там точно достаточно места», — написал Алексей Навальный.