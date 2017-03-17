Хочу пойти на митинг и не нарушить никаких законов. Как это сделать?
1
Я могу без проблем принять участие в любом митинге?
Не факт. Проверьте, согласована ли акция с властями. Ответственность за несогласованные митинги распространяется не только на организаторов, но и на участников. Для обычных граждан дело может обернуться штрафом (до 20 тысяч рублей) или обязательными работами (до 40 часов).
Чтобы узнать, согласован ли митинг, нужно поискать публикации в СМИ или напрямую спросить об этом организаторов акции, например в фейсбуке. Но наверняка подтвердить этот факт могут в региональном правительстве или органе местного самоуправления, с которым согласовывали мероприятие. Правда, понять, кому нужно звонить — не всегда легкая задача.
2
Что можно брать с собой и во что одеваться?
Одевайтесь по погоде — вам придется провести какое-то время на улице, причем значительную его часть — в режиме ожидания самой акции. Учтите, что участникам митинга запрещено скрывать свое лицо: нельзя надевать маски, в том числе медицинские, балаклаву или паранджу, закутываться в шарф или арафатку.
Кроме того, запрещено приносить с собой символику запрещенных в России экстремистских и террористических организаций — и выступать с лозунгами, возбуждающими социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Если вы придете на акцию с экстремистской атрибутикой, вам грозит штраф до двух тысяч рублей или административный арест до 15 суток. С лозунгами (нарисованными на плакате или выкрикиваемыми) дело обстоит еще серьезнее: они могут обернуться уголовным делом со штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до пяти лет.
Не берите с собой алкоголь, оружие, ножи, пиротехнику, ядовитые или огнеопасные изделия. Спички и зажигалка не считаются — их можно взять.
3
Паспорт брать?
Это решать вам. Но с паспортом вас не могут задержать для установления личности. Если боитесь потерять его, можете вместо оригинала взять с собой на митинг нотариально заверенную копию. Имейте в виду: если вас задержат за какое-то правонарушение, полицейским все равно предстоит установить вашу личность. Для этого в некоторых случаях они могут продержать вас до 48 часов.
4
А можно привести с собой ребенка?
Опять же, решать вам. Никакого формального запрета или ограничения на присутствие детей на митингах нет. Стоит еще раз проверить, согласован ли митинг, и попытаться оценить, каковы шансы, что его будут разгонять полицейские.
5
Как вести себя на митинге?
Ведите себя спокойно и благоразумно. Не нарушайте общественный порядок — не хулиганьте. Слушайтесь и выполняйте все законные (но только законные) требования организатора митинга, полицейских, сотрудников Росгвардии и представителей местных властей. И самое главное: не приходите на акцию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
6
А можно фотографировать и снимать полицейских?
Можно. Никаких запретов на съемку полицейских при исполнении ими своих обязанностей нет. Недавно МВД даже отменило секретный приказ о запрете несанкционированной съемки в отделениях полиции.
7
Если я выполню все эти условия, меня точно не задержат?
Нет. Такой гарантии никто вам дать не может. Например, вас могут задержать по надуманному поводу за невыполнение законных требований полицейского (к сожалению, в России это распространенная практика). Решать о том, были ли законны требования властей, в итоге будет суд. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», судьи обычно верят полицейским рапортам, а не противоречащим им показаниям подсудимых. Так что надеемся, что в вашем случае до суда дело не дойдет.
8
А что делать, если меня задержали?
Читайте об этом в наших отдельных карточках.