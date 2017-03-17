Хочу пойти на митинг и не нарушить никаких законов. Как это сделать?

1 . Я могу без проблем принять участие в любом митинге?

2 . Что можно брать с собой и во что одеваться?

3 . Паспорт брать?

4 . А можно привести с собой ребенка?

5 . Как вести себя на митинге?

6 . А можно фотографировать и снимать полицейских?

7 . Если я выполню все эти условия, меня точно не задержат?