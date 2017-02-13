МВД отменило секретный приказ о запрете съемки в отделах полиции

МВД отменило приказ для служебного пользования, который запрещал несанкционированную съемку в отделах полиции. Об этом представитель ведомства заявил на заседании в Верховном суде, где слушается дело об отмене приказа.

Почему именно ведомство решило отменить приказ и связано ли это с рассмотрением дела Верховным судом, не уточняется.

Ходатайство о прекращении дела от представителя МВД, приказ 11 отменён 10 февраля. pic.twitter.com/YK5X2x1ZIY — Ян Кателевский (@ya_YANson) February 13, 2017

В суд обратился активист Ян Кателевский. В апреле 2016 года его дважды арестовывали за неподчинение полиции, в общей сложности на 22 дня. Оба раза полицейские заявляли, что он незаконно проводил съемку на территории отделения.

Полиция ссылалась на пункт неопубликованного приказа № 11 от 2013 года, который регламентирует пропускной режим на объектах МВД. В нем сказано, что съемку в отделении можно проводить только с разрешения начальника. Кателевский в суде заявил, что таким образом права граждан ограничивает приказ, с которым они нигде не могут ознакомиться, что является незаконным.