МВД отменило секретный приказ о запрете съемки в отделах полиции

Павел Чиков
13:02, 13 февраля 2017
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МВД отменило приказ для служебного пользования, который запрещал несанкционированную съемку в отделах полиции. Об этом представитель ведомства заявил на заседании в Верховном суде, где слушается дело об отмене приказа.

Почему именно ведомство решило отменить приказ и связано ли это с рассмотрением дела Верховным судом, не уточняется.

В суд обратился активист Ян Кателевский. В апреле 2016 года его дважды арестовывали за неподчинение полиции, в общей сложности на 22 дня. Оба раза полицейские заявляли, что он незаконно проводил съемку на территории отделения.

Полиция ссылалась на пункт неопубликованного приказа № 11 от 2013 года, который регламентирует пропускной режим на объектах МВД. В нем сказано, что съемку в отделении можно проводить только с разрешения начальника. Кателевский в суде заявил, что таким образом права граждан ограничивает приказ, с которым они нигде не могут ознакомиться, что является незаконным.

Кателевский проводил съемку отдела полиции в подмосковном Раменском, поскольку считает, что ОВД незаконно захватило землю под свою автостоянку.
В ходе одного из задержаний Кателевский записал разговоры полицейских на диктофон. На записи полицейские, в частности, обсуждают, как отобрать у активиста протокол задержания, один из них предлагает «по рогам ему дать». МВД пообещало проверить опубликованную запись, о результатах проверки ничего не сообщалось.
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