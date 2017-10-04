Навальный объявил о всероссийской акции протеста 7 октября

Алексей Навальный объявил о проведении 7 октября акции протеста по всей России. В 80 городах России, где были открыты штабы Навального, сообщается на сайте политика, пройдут пикеты, к которым призывают присоединиться всех желающих.

Главное мероприятие будет в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в 18:00, сообщается на сайте Навального. «Мы отлично понимаем, что именно для его предотвращения и устроена вся эта клоунада с „судами“», — говорится в сообщении.

В Москве, сообщается на сайте Навального, была подана заявка на митинг на Пушкинской площади. Власти города отклонили заявку, не предложив альтернативную площадку.

«А значит вновь в полном соответствии с постановлением Конституционного суда России мы выходим на Тверскую в 14.00 как на санкционированное и полностью легальное мероприятие, — говорится в сообщении. — Любая точка Тверской улицы от Пушкинской до Манежной. Хотите — стойте, хотите — идите, хотите — лежите, хотите — пойте».