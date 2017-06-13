Как принимали решение о переносе московской акции протеста на Тверскую? И кто все же пришел на Сахарова

12 июня в Москве на Тверской улице прошла протестная акция сторонников Алексея Навального. Организаторы перенесли акцию на Тверскую меньше чем за сутки до ее начала, заявив, что мэрия мешает провести согласованный митинг на проспекте Сахарова. Это привело к тому, что в центре Москвы было задержано больше 800 человек, самого Навального взяли у собственного подъезда, а позднее — арестовали на тридцать суток, в том числе за нарушение правил проведения мирной акции. «Медуза» рассказывает, к чему привел перенос антикоррупционной акции.

Почему митинг перенесли с проспекта Сахарова на Тверскую (версия организаторов)

Глава избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков рассказал «Медузе», что решение о переносе митинга на Тверскую улицу было принято 11 июня в 20:30 (сама акция была намечена на 14:30 12 июня). Изначально, говорит он, перенос был маловероятным — организаторы пытались найти оборудование для проведения мероприятия, но «мэрия ставила палки в колеса и запрещала подрядчикам сотрудничать».

«Подрядчиков сотни, но комплектов оборудования, которое нам было нужно — экраны, звук на 150 киловатт, — немного. Большинство фирм — посредники, знающие, у кого взять свет, звук, монтажников — и так далее. Кто-то нам сразу отказывал — таких было, может быть, сто, некоторые отказывали после разговора с начальством — десять. Были двое или трое, кто взял предоплату, но потом вернул, — поясняет Волков. — Под конец у нас уже были экраны из Рязани, сцена — из Нижнего Новгорода, но, например, чтобы провезти сцену на грузовиках внутрь Третьего кольца, нужно разрешение. Мы до последнего рассчитывали на [проспект] Сахарова, нам очень хотелось провести там большой парадный митинг, мы потратили много времени, напечатали кучу табличек, флаеров, всяких других красивых штук. Утром воскресенья мы считали, что все хорошо, и даже отправили рассылку. В восемь вечера нам пришел последний отказ, и мы решили звать всех на Тверскую, хоть это и связано с большими финансовыми убытками и проблемами с информированием», — рассказал Волков.

В итоге на проспекте Сахарова днем 12 июня прошел стихийный митинг противников реновации. Заявитель акции, директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов, не стал официально отменять мероприятие, а когда приехал на проспект, обнаружил, что туда привезли небольшую сцену и колонки. Рубанов подозревает, что это было сделано силами мэрии.

Как на несанкционированную акцию отреагировали власти Москвы

Ход переговоров с организаторами митинга в мэрии пока так и не прокомментировали — в том числе и обвинения в попытке срыва акции на проспекте Сахарова.

12 июня за несколько часов до акции в мэрии заявили, что сторонники Навального могут прийти на Тверскую, но они не должны скандировать и приходить с плакатами. «Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет спокойно и хорошо. Если они будут проявлять особые чувства, полиция может их заметить», — сказал тогда глава департамента региональной безопасности правительства Москвы Владимир Черников.

Мэр Москвы Сергей Собянин (он сам не участвовал в гуляниях; был на торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле) отказался комментировать столкновения и задержания на Тверской.

Владимир Черников подчеркнул, что количество участников оппозиционного мероприятия (по данным мэрии, около 5 тысяч человек) составляет «ничтожный процент» по сравнению с числом празднующих День России (по данным МВД, более 3,5 миллиона участников в Москве). Черников подчеркивал, что ситуация полностью находилась под контролем властей и несогласованную акцию на Тверской удалось пресечь.

«Определенное количество граждан, которые выходили в начале Тверской улицы, к сожалению, испортили настроение», — признал Черников, добавив, что сторонники Навального вели себя неадекватно.

Он также подчеркивал, что акция была «стопроцентной провокацией людей неадекватных, не отвечающих за свои поступки и слова», а полицейские действовали на Тверской «точечно и профессионально». «Действия полиции выверены как часы», — подчеркивал он.

В пресс-службе МВД по Москве 12 июля подчеркивали, что будут задерживать на Тверской тех, кто совершит «любые провокационные действия». 13 июня в пресс-службе отказались отвечать на дополнительные вопросы «Медузы». Владимир Черников сначала пообещал дать комментарий «Медузе», но потом перестал отвечать на звонки.

Кто и почему выступал на проспекте Сахарова

Всего на акцию на проспекте Сахарова пришло до двух тысяч человек. Тех, кто не знал о переносе акции на Тверскую, предупреждали стоявшие здесь волонтеры Фонда борьбы с коррупцией. На Сахарова к началу митинга в итоге осталось около тысячи человек.

Первой на Сахарова выступала адвокат Виолетта Волкова, ранее защищавшая группу Pussy Riot и левого активиста Сергея Удальцова, а впоследствии критиковавшая оппозицию в разоблачительных фильмах НТВ. Роман Рубанов выключил ей звук, после чего его задержали сотрудники полиции. Рубанову вменяют две административные статьи — неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и нарушение порядка проведения митинга. Это те же самые статьи, что и у получившего в ночь на 13 июня 30 суток Алексея Навального. Сейчас дело Рубанова находится в Мещанском суде Москвы. Леонид Волков не исключал, что суд может вернуть протоколы в полицию.

«Виолетта Волкова работает провокатором. Если кто-то найдет ее трудовую книжку, я уверен, там будет такая запись. Это ее социальная роль, за это она получает деньги. Фильмы на НТВ, Рен-ТВ и ее вчерашнее выступление — это звенья одной очень очевидной цепи. Все, что происходило вчера и позавчера, это провокация мэрии», — говорит Волков «Медузе».

Сама Виолетта Волкова, которая стала фактическим организатором акции на Сахарова, в разговоре с «Медузой» подчеркнула, что оборудование на проспекте появилось еще до ее приезда, а сама она еще 11 июня не планировала идти на митинг. Волкова утверждает, что 12 июня оказалась по работе в Москве — она просто проезжала мимо проспекта.

«Я услышала оттуда какие-то звуки, увидела сцену, и возникла спонтанная шальная мысль прийти на митинг. Помните, недавно Навальный пришел на митинг против реновации, откуда его попросили уйти, а на организаторов потом вылился ушат грязи. Мне было жалко их, и я решила повторить этот подвиг — прийти и попроситься выйти на сцену. Была уверена, что откажут», — сказала адвокат.

Сегодня будут судить Романа Рубанова — директора ФБК. Его задержали за ОТКАЗ ВКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН ВИОЛЕТТЕ ВОЛКОВОЙ pic.twitter.com/MiZpvqr8fX — Георгий Албуров (@alburov) June 13, 2017

По словам Волковой, она пришла на митинг и договорилась со знакомыми ей полицейскими, что акция пройдет в формате свободного микрофона. Полицейские согласились при условии, что организатором акции будет считаться она сама, подчеркнула адвокат.

На митинге выступали в основном противники реновации и люди, не согласные с Алексеем Навальным. Сопредседатель движения «За права человека» Лев Пономарев, например, обвинил Навального в том, что он «подвел протестное движение».

«Митинг вышел достаточно интеллигентным. Ругали и президента, и мэра, даже [Михаилу] Ходорковскому досталось. Люди просто получили право не послушать, а выступить самим и рассказать о своих проблемах. Их бы никогда не пустили к микрофону на митинге. Думаете, Навальный позвал бы их на сцену?» — говорит Волкова «Медузе».



