Московская мэрия насчитала пять тысяч человек на акции против коррупции

В протестной акции в центре Москвы, по оценкам городских властей, приняли участие около пяти тысяч человек. Об этом, как сообщает агентство «Интерфакс», заявил глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«По сравнению с тем количеством — порядка 2,5 миллиона человек, которые приняли участие в праздновании Дня России, — это ничтожный процент», — заявил Черников.

По словам Черникова, несогласованная акция пресечена, ситуация «полностью под контролем» властей.