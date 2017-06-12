Московская мэрия насчитала пять тысяч человек на акции против коррупции
В протестной акции в центре Москвы, по оценкам городских властей, приняли участие около пяти тысяч человек. Об этом, как сообщает агентство «Интерфакс», заявил глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.
«По сравнению с тем количеством — порядка 2,5 миллиона человек, которые приняли участие в праздновании Дня России, — это ничтожный процент», — заявил Черников.
По словам Черникова, несогласованная акция пресечена, ситуация «полностью под контролем» властей.
Телеканал «Дождь» сообщает со ссылкой на «ОВД-Инфо», что на протестной акции в Москве были задержаны 600 человек, в Петербурге в полицию попали 300 человек. РБК сообщает со ссылкой на координатора правовой помощи «ОВД-Инфо» Аллу Фролову, что в Москве задержаны около 750 человек, в Петербурге — около 900. На сайте «ОВД-Инфо» таких данных нет.
В числе задержанных в Москве оказался основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. На него собираются составить протоколы по административным статьям о повторном нарушении правил проведения митингов и неповиновении сотруднику полиции.
Мэрия Москвы согласовала оппозиционную акцию на проспекте Сахарова, но организаторы перенесли ее на Тверскую улицу, сославшись на то, что подрядчики из-за давления властей отказались установить на проспекте сцену и аппаратуру.