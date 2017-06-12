Мэрия Москвы разрешила гулять по Тверской без плакатов и лозунгов

Эхо Москвы
09:16, 12 июня 2017
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Полиция не станет препятствовать гуляниям по Тверской улице в Москве, если их участники придут без плакатов и не будут выкрикивать лозунги. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Если человек придет с плакатом политического содержания или будет выкрикивать лозунги, он на 100 процентов потенциальный клиент полицейских. Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет спокойно и хорошо. Если они будут проявлять особые чувства, полиция может их заметить», — сказал Черников.

«Пожалуйста, ведите себя соответственно, адекватно, и никаких претензий никто к вам предъявлять не будет», — заключил чиновник.

Эхо Москвы
12 июня одновременно с официальными мероприятиями в День России проходят митинги и шествия против коррупции.
В Москве власти согласовали оппозиционную акцию на проспекте Сахарова, однако ее организаторы, по словам Алексея Навального, из-за давления властей не смогли договориться с подрядчиками об установке сцены. Навальный заявил, что акция перенесена на Тверскую улицу.
На Тверской 12 июня также состоится фестиваль реконструкции «Времена и эпохи».

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Митинги против коррупции