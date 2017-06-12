Мэрия Москвы разрешила гулять по Тверской без плакатов и лозунгов

Полиция не станет препятствовать гуляниям по Тверской улице в Москве, если их участники придут без плакатов и не будут выкрикивать лозунги. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Если человек придет с плакатом политического содержания или будет выкрикивать лозунги, он на 100 процентов потенциальный клиент полицейских. Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет спокойно и хорошо. Если они будут проявлять особые чувства, полиция может их заметить», — сказал Черников.