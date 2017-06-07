Протестная карта России Сколько людей вышли на улицы 26 марта и что с ними стало: исследование «Медузы» и «ОВД-Инфо»

Антикоррупционные митинги 26 марта — самые масштабные акции протеста за последние несколько лет. В этот день на улицы вышли люди более чем в 90 городах — как в городах-миллионниках, так и в небольших населенных пунктах, где акции провести было особенно сложно. «Медуза» и «ОВД-Инфо» спустя два с половиной месяца после акций (и меньше чем за неделю до новой) собрала наиболее полную карту протеста с информацией по каждому городу, где люди выходили на митинги.