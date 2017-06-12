На Тверской появились противотанковые заграждения и люди в форме НКВД
На Тверской улице в Москве, где 12 июня пройдет фестиваль реконструкции «Времена и эпохи», появились противотанковые заграждения, люди в форме НКВД и фургон с надписью «Хлеб» — на таких автомобилях перевозили арестованных в период сталинских репрессий.
Фотографии с Тверской опубликовал заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев.
На Тверской уже и воронки, и отряды НКВД. pic.twitter.com/359E0l75G4— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) June 12, 2017
12 июня в десятках городов России запланированы акции против коррупции. Митинги и шествия уже прошли на Дальнем Востоке и в Сибири.
В Москве власти согласовали митинг на проспекте Сахарова, однако организаторам, как сообщил Алексей Навальный, из-за давления властей не удалось договориться с подрядчиками об установке сцены. Навальный заявил, что акция перенесена на Тверскую улицу.