На Тверской появились противотанковые заграждения и люди в форме НКВД

Владимир Варфоломеев
08:48, 12 июня 2017
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На Тверской улице в Москве, где 12 июня пройдет фестиваль реконструкции «Времена и эпохи», появились противотанковые заграждения, люди в форме НКВД и фургон с надписью «Хлеб» — на таких автомобилях перевозили арестованных в период сталинских репрессий.

Фотографии с Тверской опубликовал заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев.

12 июня в десятках городов России запланированы акции против коррупции. Митинги и шествия уже прошли на Дальнем Востоке и в Сибири.
В Москве власти согласовали митинг на проспекте Сахарова, однако организаторам, как сообщил Алексей Навальный, из-за давления властей не удалось договориться с подрядчиками об установке сцены. Навальный заявил, что акция перенесена на Тверскую улицу.

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Митинги против коррупции