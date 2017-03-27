Сколько людей вышли на улицы 26 марта и сколько задержали? Карта протеста

26 марта в десятках российских городах прошли протестные акции, посвященные расследованию Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» премьера Дмитрия Медведева. В большинстве регионов местные власти не согласовали акции; администрации некоторых городов пытались разными способами помешать протестующим. Несмотря на это, протест получился самым массовым с 2012 года. Многих участников задержала полиция — только в Москве в отделениях оказались более тысячи человек. «Медуза» решила показать на карте, сколько людей вышло на улицы и скольких из них задержали. Официальные данные, данные участников и организаторов иногда сильно расходятся; для карты мы использовали минимальную и максимальную оценку. Для того чтобы узнать, сколько человек было задержано, нужно кликнуть на город, который вас интересует.

Если в вашем городе проходила акция, но он не отмечен на карте — напишите в чат к этому материалу. Мы проверим и нанесем ваш город на карту протеста