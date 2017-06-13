Алексея Навального арестовали на 30 суток

Медиазона
21:07, 12 июня 2017
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Симоновский суд Москвы принял решение об административном аресте лидера Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального на 30 суток. Навального задержали днем 12 июня рядом с его домом, когда политик собирался на антикоррупционную акцию на Тверской улице.

Навальный обвинялся в неоднократном нарушении правил проведения митингов и неповиновении полиции.

На суде Навальный просил перенести рассмотрение дела в связи с тем, что у него и его адвокатов не было возможности ознакомиться с материалами обвинения, но ему было отказано.

Алексей Навальный: «Я, ваша честь, одного не понимаю. Если вы материал смотрели и давали полиции советы, как его подправить, вы бы хоть нормально материал оформили. Вы ломаете тут комедию с видимостью правосудия. Надели свои мантии, зачитываете постановления, „суд удаляется для принятия решения“. Да все же понятно».

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вечером 11 июня объявил о переносе антикоррупционной акции в День России с проспекта Сахарова, где ее проведение было согласовано с властями Москвы, на Тверскую улицу, где в это время проходил фестиваль исторической реконструкции. Навальный объяснил это тем, что прокатные компании по требованию мэрии Москвы отказываются ставить сцену и звук на проспекте Сахарова.
На Тверской улице 12 июня задержали, по данным «ОВД-Инфо», более 700 человек. В отношении двух участников акции заведено уголовное дело о нападении на полицейского.

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