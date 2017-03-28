После акций 26 марта многих отправили под административный арест. Как это устроено?
1
Что случилось?
После уличных акций 26 марта несколько десятков человек приговорили к административному аресту на сроки от 5 до 25 суток. Большая часть арестованных была задержана в Москве.
2
Что такое «административный арест»? В тюрьму, но ненадолго?
Нет, не совсем. Административный арест — вид наказания, который назначается за некоторые административные правонарушения (не путать с уголовными преступлениями). По закону назначаться он должен в исключительных случаях, когда другие виды наказания (например, штраф) судья считает недостаточными. Отбывают административный арест не в тюрьмах, а в специальных учреждениях — спецприемниках.
3
Административный арест — частая мера наказания?
Да, частая. По данным судебного департамента при Верховном суде, за 2015 год суды первой инстанции назначили почти 1 200 000 административных арестов. Примерно половину из них — за невыплату штрафов и за появление в пьяном виде в общественном месте. Еще одна популярная статья — мелкое хулиганство.
4
Условия там мягче, чем в тюрьме?
Да, в целом мягче. В частности, там ничего не заставляют делать: не нужно выполнять никакие работы по заданию начальства, не считая ежедневной уборки камеры. Гражданская активистка Надежда Митюшкина, отбывавшая 10 суток в 2014 году, рассказала «Медузе», что в спецприемнике много спала и читала, потому что там нет правил, которые не позволяют ложиться на кровать в течение дня. Олег Богданов, осужденный к 10 суткам в 2016 году за пикет в поддержку Надежды Савченко, признался, что отсутствие работы даже может стать проблемой — «тоска зеленая».
5
А можно пользоваться ноутбуком и телефоном?
Нет, приносить телефоны, планшеты и компьютеры в камеру нельзя. Звонить по телефону можно — стационарному или собственному, — но только в определенное время дня под присмотром сотрудника спецприемника. Все остальное время мобильные телефоны хранятся на складе вместе с другими вещами арестованного. Если у человека есть зарядка (родственники принесли или была с собой), ее должны выдавать на время звонка.
6
А что еще нельзя брать с собой в камеру?
Запрещено все, что не разрешено. Список разрешенных продуктов и вещей, которые можно брать в камеру, изложен в правилах (см. приложение № 11). В камере можно хранить еду (кроме скоропортящихся продуктов и тех, что требуют тепловой обработки, вроде супов и каш в пакетиках) и питье (кроме алкоголя).
Павел Кузнецов, отбывавший семь суток ареста в 2014 году, вспоминал в разговоре с «Медузой», что не позволялось также проносить продукты, которые можно было накачать алкоголем с помощью шприца, например апельсины. Впрочем, все, с кем мы говорили, отметили, что многое зависит от ваших отношений с сотрудниками: иногда они не слишком строго относятся к правилам. Кипятильниками и чайниками пользоваться нельзя — Кузнецов рассказал, что они с сокамерниками приносили из столовой пластиковые бутылки с кипятком, заворачивали их в одеяло и таким образом могли заваривать чай из пакетиков.
Помимо еды и питья в камере можно хранить одежду, часы, книги, бумагу, карандаши и ручки, настольные игры, фотографии, средства гигиены.
7
Сколько людей находятся в камере? Конфликты возникают?
По-разному. В самых маленьких камерах могут размещаться два-три человека, в больших — 15–20. Иногда случается так, что человек несколько суток сидит в небольшой камере один, а соседние койки просто пустуют. По словам собеседников «Медузы», которые отбывали административные аресты, конфликты с сокамерниками — редкое явление. Вот как описывает отношения в камере Олег Богданов:
«Отбросьте стереотипы с воли против пьяниц, воров, „асоциальных“ типов — вам с ними жить на сутках. Просто стройте отношения исходя из текущего общения. Можно быть уверенным, что в общем там люди „в себе“ и не станут рассказывать про себя вещи, от которых будет другим противно, и не будут поднимать неоднозначные темы. Несмотря на то что там будет часть не новичков по суткам и даже по зоне, для большинства из них эта обстановка довольно некомфортна. Так что в целом скорее там сравнительно „позитивная“ обстановка, направленная больше на совместное выживание».
8
Люди там спят на нарах?
Нет, на кроватях с металлическим корпусом. Поверх металлической сетки или досок стелют матрас. Постельное белье можно использовать личное, если вам его передадут родственники.
9
А что с гигиеной? Как там устроен туалет и душ?
«Туалет устроен в виде, извините меня, очка», — вспоминает Надежда Митюшкина. Это небольшое возвышение в углу камеры с дыркой в полу посередине. В некоторых изоляторах человека скрывает очень маленькая дверь, в других арестованным приходилось самим сооружать штору из наволочек или простыней.
По словам Митюшкиной, у них на туалет была направлена камера видеонаблюдения (такие камеры есть везде — это предусмотрено законом).
В душ водят раз в неделю, и это, по воспоминаниям оппозиционного политика Ильи Яшина, довольно тяжелое испытание: «Особенно тяжело летом, когда жарко и все потеют. Но если у вас нормальные отношения с сотрудниками, они могут вам разрешать ходить в душ чаще раза в неделю».
10
А кормят нормально?
Кормят три раза в день. По воспоминаниям бывших арестованных, вкусной еду назвать никак нельзя, но с голоду никто не умирает. Особенно если родственники приносят передачи. Олег Богданов пишет, что еда из передач (как и сигареты) по традиции находится в общем пользовании.
11
Прогулки есть? Там курить можно?
Да, прогулки есть. По правилам — не менее часа в день. Гулять водят во дворик, который сверху закрыт сеткой. Курить можно не только на прогулке, но и в камере. Если вы не курите, надо попросить перевести вас в камеру для некурящих — как правило, с этим не возникает сложностей.
12
То есть в целом спецприемник — это не очень страшно, да?
Любое лишение свободы — испытание. Да, 10 суток в спецприемнике, безусловно, проще, чем месяц в СИЗО. Но спецприемники попадаются разные. Если в московских, по словам бывавших там людей, условия более или менее сносные, в регионах все может быть иначе. Националист Анатолий Болтыхов отбывал арест в 2015 году в Волгограде. По его словам, в спецприемнике было много клопов и вшей. Илья Яшин рассказал «Медузе», что в 2010-м в спецприемнике на Симферопольском бульваре в Москве было огромное количество тараканов; правда, потом их все-таки вывели.
13
Моего близкого тоже посадили под арест. Как я могу ему помочь?
Кроме юридической помощи можно передавать ему передачи (вот тут можно посмотреть перечень разрешенных и запрещенных продуктов), писать письма, говорить по телефону. Один раз за время срока арестованному полагается свидание.
Полезные ссылки:
Закон о порядке отбывания административного ареста
Правила внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста
Подробный рассказ Петра Царькова об административном сроке в спецприемнике № 2 в Москве (с фотографиями)
Автор благодарит сотрудников проекта «ОВД-Инфо» за помощь в подготовке материала