После акций 26 марта многих отправили под административный арест. Как это устроено?

1 . Что случилось?

2 . Что такое «административный арест»? В тюрьму, но ненадолго?

3 . Административный арест — частая мера наказания?

4 . Условия там мягче, чем в тюрьме?

5 . А можно пользоваться ноутбуком и телефоном?

6 . А что еще нельзя брать с собой в камеру?

7 . Сколько людей находятся в камере? Конфликты возникают?

8 . Люди там спят на нарах?

9 . А что с гигиеной? Как там устроен туалет и душ?

10 . А кормят нормально?

11 . Прогулки есть? Там курить можно?

12 . То есть в целом спецприемник — это не очень страшно, да?