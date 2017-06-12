«Уточку-то за что? Она против Путина ничего не кричала» На протестной акции в Петербурге задержаны более 500 человек. Репортаж «Медузы»

12 июня около 10 тысяч петербуржцев (по оценке организаторов акции) вышли на Марсово поле на всероссийскую акцию против коррупции. Петербургские сторонники Алексея Навального пытались согласовать свое мероприятие, однако администрация Петербурга согласилась только на то, чтобы выделить протестующим площадку на окраине — в Удельном парке. Сторонники Навального с этим соглашаться не стали и начали собираться к 14 часам на Марсовом поле. По итогам акции было задержано более 500 человек.

На Марсовом поле в День России с самого утра проходили праздничные мероприятия с участием нескольких патриотических организаций — как и в Москве, это были реконструкторы исторических событий. Некоторые из них развернули палатки с тирами, где-то можно было собрать и разобрать автомат, рядом стоял образцы старой бронетехники. Люди в пилотках и гимнастерках накладывали порции гречневой каши и разливали чай на полевой кухне. Вокруг в это время выстраивались полицейские, сотрудники ОМОНа, дружинники. На всех прилегающих улицах стояли автозаки. Из одного автомобиля вышел глава петербургского управления МВД Сергей Умнов, прошелся по дорожке, поздоровавшись с сотрудниками в штатском за руку, и дал им какие-то указания.

Неподалеку стояли и автобусы с надписями: «Марсово поле — Удельный парк». Из полицейских машин с помощью репродуктора зазвучал такой текст: «Уважаемые участники акции „Требуем ответов 12 июня“! Внимание! Мероприятие „Герои четырех эпох“, к которому вы планировали в 14 часов присоединиться, закончилось!.. В связи с этим любое другое организованное мероприятие на территории Марсова поля будет считаться незаконным. Полиция будет вынуждена пресекать нарушения. Этого надо избежать!.. Для вас специально организованы бесплатные автобусы, которые быстро довезут вас в Удельный парк. Также, поскольку временная задержка неизбежна, предлагаем вам подкрепиться на полевых кухнях, которые установлены на территории Марсова поля! Спасибо за понимание и извините за неудобства. Желаем удачного митинга в Удельном парке! С Днем России!»

Последние строки были подняты на смех собравшимися: тысячи петербуржцев пришли на Марсово поле не гречку есть, а выразить протест против коррупции. Некоторые начали кричать «Россия!», кто-то начал скандировать «Путин — вор!», после чего сразу же начались задержания. Окружив собравшихся в кольцо, сотрудники ОМОНа начали по одному провожать задержанных в полицейские автобусы. Никаких пояснений о том, что стало причиной задержания, полицейские не давали. От журналистов омоновцы отмахивались, ударяя по рукам и камерам. Одним из первых задержали оппозиционного депутата петербургского парламента Максима Резника. По Марсову полю его несли сразу пятеро полицейских, время от времени волоча по земле. Полицейские сломали ему очки. Как позже рассказал «Медузе» сам Резник, его отпустили через несколько минут.

Вадим Фролов

Дальше все продолжалось примерно по одному сценарию. Митингующие в центре Марсова поля кричали: «Позор» и «Долой царя», а также «Жулики и воры, пять минут на сборы». В ответ на это ОМОН выстаивался в новое кольцо, внутри которого оказывались демонстранты, другие бойцы врывались в кольцо, выдергивая протестующих по одному. Тех, кто сопротивлялся, волокли по земле, к тем, кто шел спокойно, силу не применяли.

Аплодисменты сорвала огромная надувная резиновая уточка желтого цвета, которую запустили и начали подбрасывать в воздух активисты. Уточку схватил сотрудник в штатском и оттащил ее к автозакам. Публике он отказывался представиться. Он лишь заметил, что нашел «эту вещь» на Марсовом поле и теперь она принадлежит ему, в ответ окружающие вопрошали: «Уточку-то за что задержали? Она же против Путина ничего не кричала!» Мужчина покраснел, оказавшись неготовым к такому вниманию, и попытался спрятаться за крыло резиновой уточки.

Активисты продолжали скандировать лозунги, а полиция продолжала задержания. Пошел сильный дождь. Некоторые спрятались под деревьями, но были и те, кто продолжал скандировать оппозиционные лозунги. Митингующие то и дело поднимались на каменные блоки мемориала на Марсовом поле, их оттуда сгоняли представители ОМОНа, угрожая дубинками. Тех, кто попадался под горячую руку, задерживали.

Ядро протеста, как и на митингах 26 марта, составила молодежь. «Я не хочу жить в коррупционной стране, я против Путина», — говорил 16-летний молодой человек. Как только началась очередная волна задержания, он проговорил: «Ой, очкую, что сейчас нас тут всех повинтят».

Девушка, недавно окончившая колледж, говорила журналистам, что хочет жить в европейской стране. «Ну, а если я и все остальные будут бояться задержаний, значит, наша страна никогда не изменится», — рассуждала она.

Вадим Фролов

Корреспондент «Медузы» заметил на акции даже студентов из Японии, которые учатся в Петербурге. «Будет ли кто-то выступать с трибуны? Будут ли речи?» — спрашивали они, в тот момент когда мимо них проносили очередного задержанного.

Активная часть протеста на Марсовом поле длилась около двух с половиной часов. Казалось, на этом все и закончится, но тут пронеслось: «Пойдемте снова на Дворцовую — как [на аналогичной акции] 26 марта». Сторонники Навального, их осталось около двух-трех тысяч человек, пошли по набережной Мойки в сторону Дворцовой площади. На прогулочном кораблике в этот момент проплывали туристы, которые приветствовали митингующих. Те махали российскими триколорами в ответ.

Грузовики полиции опередили митингующих и перекрыли возможные подходы к Дворцовой площади. Основная толпа этим удовлетворилась, но несколько сотен человек прошли по небольшому участку Невского проспекта и все-таки попали на Дворцовую — правда, проходить за ограждения и рамки металлоискателей не стали. Непосредственно на самой Дворцовой площади шел фестиваль цветов. Заканчивая свою продолжительную речь, представитель городской администрации воскликнул: «Да здравствует Россия!» «Без Путина», — тихо произнесли в ответ несколько участников протестных гуляний.