Алексея Навального и Леонида Волкова арестовали на 20 суток (каждого). Как это было
Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA
2 октября в Симоновском районном суде рассматривалось дело политика Алексея Навального — его обвинили в неоднократных призывах к участию в несогласованных митингах. Поводом для суда стало решение властей Нижнего Новгорода, которые сначала, по словам оппозиционеров, согласовали акцию 29 сентября, а потом просто отменили свое решение. В итоге Навальный получил 20 суток административного ареста за призывы к сторонникам все-таки участвовать в акции в Нижнем Новгороде. Примерно через час после него аналогичный административный срок, но уже в Савеловском районном суде получил начальник штаба Навального Леонид Волков. Он объявил голодовку.
Около 15:00 — на это время было назначено заседание — к Симоновскому суду Москвы пришли больше 60 человек. Две трети из них — сторонники Навального, большинству из них на вид было не больше 16-18 лет. Поправляя ярко-красные значки с фамилией политика, они хвастливо рассказывали о задержаниях на митинге; спорили, кто именно из администрации президента будет «помогать» судье выносить вердикт по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией; рассуждали о президентских перспективах Ксении Собчак (слухи о ее выдвижении циркулируют уже несколько недель). Большинство из них были уверены, что суд учтет число сторонников Навального, пришедших в суд, и это может смягчить вердикт.
Примерно в 15:10 появился Леонид Волков — главу предвыборного штаба Навального также должны были судить в Симоновском районном суде за призывы к участию в несогласованном митинге в Нижнем Новгороде. А спустя 15 минут возник и сам Навальный. Он быстро зашел в зал заседаний, Волков же остался в коридоре ждать начала своего процесса. Позже заседание по Волкову перенесли в Савеловский районный суд, по месту регистрации оппозиционера.
Заседание по делу Навального началось практически без опозданий. Процесс вел судья Хызыр Муссакаев, который дважды рассматривал административные дела Леонида Волкова — после широкомасштабной акции 26 марта 2017 года и агитационных субботников в августе. В обоих случаях он вынес решения не в пользу Волкова — однако в понедельник, 2 октября, казалось, был настроен благодушно и общался с Навальным даже с некоторой симпатией.
Все журналисты зайти в зал сначала не смогли. Через пять минут оттуда вышел Навальный. «Всем спасибо, оправдали», — улыбнулся он. И только спустя пару минут признался, что это всего лишь шутка — был объявлен перерыв на ознакомление с материалами дела.
После перерыва адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев потребовали признать задержание оппозиционера 29 сентября — перед митингом в Нижнем Новгороде (который в итоге не состоялся) — незаконным. Они указывали, что основатель ФБК провел в отделе полиции почти 11 часов прежде, чем получил протокол, хотя срок административного задержания не должен превышать трех часов. «На протяжении 11 часов в отделе полиции Навальный не был обеспечен питанием и водой. Это свидетельствует о нарушении статьи 3 Европейской конвенции о бесчеловечном обращении», — говорила Михайлова.
Кроме того, по мнению защитников, полицейские при задержании нарушили право Навального на свободу и личную неприкосновенность, предусмотренные Конституцией, а также не позволили ему провести митинг в Нижнем Новгороде. Адвокаты оппозиционера подчеркнули, что в деле есть явный политический мотив.
Сам Навальный поддержал своих защитников и заявил, что власти Нижнего Новгорода незаконно не дали оппозиционерам провести митинг — мэрия предложила активистам Навального альтернативные площадки для митинга, но когда те согласились на одну из них, заявила, что там в это время пройдет другое мероприятие.
«Мэрия Нижнего Новгорода — не единичная администрация. Нам отказывают, выдают незаконные решения. Сегодня очередной отказ из Перми. Цитирую дословно: потому что Навальный дает позитивные обещания о будущем. Администрация Петербурга говорит, что просто не согласует. Никаких правовых оснований… Настало время сказать вам решительное „нет“ — и сказать Кремлю, что у него достаточно других дел», — говорил Навальный, попросив закрыть дело.
В ответ судья Хызыр Муссакаев начал монотонно зачитывать рапорты и протокол, оформленные полицейскими. В них сотрудники МВД, среди прочего, указали, что Навальный проводит свои митинги «с целью формирования положительного образа себя». К этим документам полицейские приложили скриншоты с сайта Навального. Судья начал, сбиваясь, зачитывать слова Навального о действующей власти: «ничтожный провокатор», «жулье», «едросовская воровка», «самое веселое — подгорание чиновничьих тушек».
Посмотрел судья и видео из инстаграма Навального, которое политик записал, уже находясь в отделении. Его Навальный показал судье прямо со своего телефона, но подчеркнул, что его не могли задержать на основании этого видео, поскольку к моменту задержания его еще не существовало. Затем в зале включили видео с ютьюб-канала Навального, где он призвал людей выйти на митинг в Нижнем Новгороде. Это видео оппозиционеры записали за несколько дней до 29 сентября, когда думали, что акция официально согласована администрацией, указал Навальный в суде.
Около 17:30 судья Муссакаев удалился на вынесение вердикта. На это ему потребовалось больше двух с половиной часов. Сторонники Навального в это время в коридоре принимали ставки на решение суда; в арест оппозиционера верили немногие.
Сам Навальный считал так же. «Я почти уверен, что у меня будет штраф, так что вы все будете разочарованы — не будет классной фотографии, как меня выводит полиция», — сказал он журналистам около восьми вечера. Когда судья начал зачитывать вердикт, Навальный выглядел так же спокойно. Он внимательно слушал судью, улыбался каким-то мелочам в его словах, и выглядел уверенным в положительном вердикте.
Муссакаев отверг все доводы защиты, посчитав, что Навальный знал, что митинг в Нижнем Новгороде по закону не согласован и неоднократно призывал своих сторонников выйти на акцию с помощью своего сайта, а также ютьюба и инстаграма. Отдельно судья указал, что изначально сторонники Навального планировали собраться на площади Максима Горького, но там расположена масса «социально значимых объектов», включая аптеки и медицинский центр «Доктор Борменталь». На этих словах Навальный рассмеялся.
Продолжил улыбаться оппозиционер и когда судья Муссакаев указал, что нарушений в действиях мэрии Нижнего Новгорода и полиции он не видит, а вина самого Навального полностью доказана. Оппозиционер получил 20 суток ареста. Всего с начала президентской кампании ему уже дали 60 суток ареста.
«Ваша честь, я вас не возьму в прекрасную Россию будущего», — обратился оппозиционер к судье после вердикта. Свой административный арест Навальный назвал «подарком Путину на юбилей» (президенту России 7 октября исполнится 65). Кроме того, оппозиционер призвал сторонников продолжать выходить на акции протеста, включая пока не согласованный официально митинг в Петербурге 7 октября.
«Старик Путин так испугался наших митингов в регионах, что решил себя порадовать к юбилею небольшим подарком. Так спокойнее», — успел отправить сообщение в твиттер оппозиционер; более того, он еще и записал видеообращение.
Около 21:00 Навального отвезли в спецприемник. Его юные сторонники начали расходиться, обсуждая, что они обязательно продолжат выходить на митинги. Один из них выразил, похоже, общее мнение: «Я думаю, что уголовного преследования здесь никто уже не боится».
Леонида Волкова начали судить около 20:30, и уложились всего в два часа. Он получил те же самые 20 суток ареста и сразу объявил голодовку.