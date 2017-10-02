Алексея Навального и Леонида Волкова арестовали на 20 суток (каждого). Как это было

2 октября в Симоновском районном суде рассматривалось дело политика Алексея Навального — его обвинили в неоднократных призывах к участию в несогласованных митингах. Поводом для суда стало решение властей Нижнего Новгорода, которые сначала, по словам оппозиционеров, согласовали акцию 29 сентября, а потом просто отменили свое решение. В итоге Навальный получил 20 суток административного ареста за призывы к сторонникам все-таки участвовать в акции в Нижнем Новгороде. Примерно через час после него аналогичный административный срок, но уже в Савеловском районном суде получил начальник штаба Навального Леонид Волков. Он объявил голодовку.

Около 15:00 — на это время было назначено заседание — к Симоновскому суду Москвы пришли больше 60 человек. Две трети из них — сторонники Навального, большинству из них на вид было не больше 16-18 лет. Поправляя ярко-красные значки с фамилией политика, они хвастливо рассказывали о задержаниях на митинге; спорили, кто именно из администрации президента будет «помогать» судье выносить вердикт по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией; рассуждали о президентских перспективах Ксении Собчак (слухи о ее выдвижении циркулируют уже несколько недель). Большинство из них были уверены, что суд учтет число сторонников Навального, пришедших в суд, и это может смягчить вердикт.

Примерно в 15:10 появился Леонид Волков — главу предвыборного штаба Навального также должны были судить в Симоновском районном суде за призывы к участию в несогласованном митинге в Нижнем Новгороде. А спустя 15 минут возник и сам Навальный. Он быстро зашел в зал заседаний, Волков же остался в коридоре ждать начала своего процесса. Позже заседание по Волкову перенесли в Савеловский районный суд, по месту регистрации оппозиционера.

Евгений Фельдман для кампании Навального

Заседание по делу Навального началось практически без опозданий. Процесс вел судья Хызыр Муссакаев, который дважды рассматривал административные дела Леонида Волкова — после широкомасштабной акции 26 марта 2017 года и агитационных субботников в августе. В обоих случаях он вынес решения не в пользу Волкова — однако в понедельник, 2 октября, казалось, был настроен благодушно и общался с Навальным даже с некоторой симпатией.

Все журналисты зайти в зал сначала не смогли. Через пять минут оттуда вышел Навальный. «Всем спасибо, оправдали», — улыбнулся он. И только спустя пару минут признался, что это всего лишь шутка — был объявлен перерыв на ознакомление с материалами дела.

После перерыва адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев потребовали признать задержание оппозиционера 29 сентября — перед митингом в Нижнем Новгороде (который в итоге не состоялся) — незаконным. Они указывали, что основатель ФБК провел в отделе полиции почти 11 часов прежде, чем получил протокол, хотя срок административного задержания не должен превышать трех часов. «На протяжении 11 часов в отделе полиции Навальный не был обеспечен питанием и водой. Это свидетельствует о нарушении статьи 3 Европейской конвенции о бесчеловечном обращении», — говорила Михайлова.

Кроме того, по мнению защитников, полицейские при задержании нарушили право Навального на свободу и личную неприкосновенность, предусмотренные Конституцией, а также не позволили ему провести митинг в Нижнем Новгороде. Адвокаты оппозиционера подчеркнули, что в деле есть явный политический мотив.

Сам Навальный поддержал своих защитников и заявил, что власти Нижнего Новгорода незаконно не дали оппозиционерам провести митинг — мэрия предложила активистам Навального альтернативные площадки для митинга, но когда те согласились на одну из них, заявила, что там в это время пройдет другое мероприятие.

«Мэрия Нижнего Новгорода — не единичная администрация. Нам отказывают, выдают незаконные решения. Сегодня очередной отказ из Перми. Цитирую дословно: потому что Навальный дает позитивные обещания о будущем. Администрация Петербурга говорит, что просто не согласует. Никаких правовых оснований… Настало время сказать вам решительное „нет“ — и сказать Кремлю, что у него достаточно других дел», — говорил Навальный, попросив закрыть дело.

В ответ судья Хызыр Муссакаев начал монотонно зачитывать рапорты и протокол, оформленные полицейскими. В них сотрудники МВД, среди прочего, указали, что Навальный проводит свои митинги «с целью формирования положительного образа себя». К этим документам полицейские приложили скриншоты с сайта Навального. Судья начал, сбиваясь, зачитывать слова Навального о действующей власти: «ничтожный провокатор», «жулье», «едросовская воровка», «самое веселое — подгорание чиновничьих тушек».

Посмотрел судья и видео из инстаграма Навального, которое политик записал, уже находясь в отделении. Его Навальный показал судье прямо со своего телефона, но подчеркнул, что его не могли задержать на основании этого видео, поскольку к моменту задержания его еще не существовало. Затем в зале включили видео с ютьюб-канала Навального, где он призвал людей выйти на митинг в Нижнем Новгороде. Это видео оппозиционеры записали за несколько дней до 29 сентября, когда думали, что акция официально согласована администрацией, указал Навальный в суде.

Евгений Фельдман для кампании Навального

Около 17:30 судья Муссакаев удалился на вынесение вердикта. На это ему потребовалось больше двух с половиной часов. Сторонники Навального в это время в коридоре принимали ставки на решение суда; в арест оппозиционера верили немногие.

Сам Навальный считал так же. «Я почти уверен, что у меня будет штраф, так что вы все будете разочарованы — не будет классной фотографии, как меня выводит полиция», — сказал он журналистам около восьми вечера. Когда судья начал зачитывать вердикт, Навальный выглядел так же спокойно. Он внимательно слушал судью, улыбался каким-то мелочам в его словах, и выглядел уверенным в положительном вердикте.

Муссакаев отверг все доводы защиты, посчитав, что Навальный знал, что митинг в Нижнем Новгороде по закону не согласован и неоднократно призывал своих сторонников выйти на акцию с помощью своего сайта, а также ютьюба и инстаграма. Отдельно судья указал, что изначально сторонники Навального планировали собраться на площади Максима Горького, но там расположена масса «социально значимых объектов», включая аптеки и медицинский центр «Доктор Борменталь». На этих словах Навальный рассмеялся.

Продолжил улыбаться оппозиционер и когда судья Муссакаев указал, что нарушений в действиях мэрии Нижнего Новгорода и полиции он не видит, а вина самого Навального полностью доказана. Оппозиционер получил 20 суток ареста. Всего с начала президентской кампании ему уже дали 60 суток ареста.

«Ваша честь, я вас не возьму в прекрасную Россию будущего», — обратился оппозиционер к судье после вердикта. Свой административный арест Навальный назвал «подарком Путину на юбилей» (президенту России 7 октября исполнится 65). Кроме того, оппозиционер призвал сторонников продолжать выходить на акции протеста, включая пока не согласованный официально митинг в Петербурге 7 октября.

«Старик Путин так испугался наших митингов в регионах, что решил себя порадовать к юбилею небольшим подарком. Так спокойнее», — успел отправить сообщение в твиттер оппозиционер; более того, он еще и записал видеообращение.

Около 21:00 Навального отвезли в спецприемник. Его юные сторонники начали расходиться, обсуждая, что они обязательно продолжат выходить на митинги. Один из них выразил, похоже, общее мнение: «Я думаю, что уголовного преследования здесь никто уже не боится».

Леонида Волкова начали судить около 20:30, и уложились всего в два часа. Он получил те же самые 20 суток ареста и сразу объявил голодовку.