Алексея Навального задержали в Москве. Его митинг в Нижнем Новгороде был сорван и превратился в стихийный флешмоб

29 сентября Алексей Навальный собирался ехать на митинг в рамках своей президентской кампании в Нижний Новгород. Однако утром политика задержали в Москве, составив на него протокол за нарушения порядка проведения митингов, — а в Нижнем Новгороде в это же время полиция демонтировала сцену для митинга и задержала главу штаба Навального Леонида Волкова. «Медуза» рассказывает, что происходило с Навальным и с его сторонниками в Москве и Нижнем Новгороде.

Что случилось в Москве

Алексея Навального задержали утром 29 сентября в подъезде. Около 10 утра политик выходил из дома и собирался ехать на вокзал, чтобы сесть на поезд до Нижнего Новгорода — там в пятницу должен был пройти митинг сторонников оппозиционера. Полицейские попросили Навального отправиться с ними в ОВД «Даниловский» для дачи объяснений и задержали.

Позже в пресс-службе московской полиции объяснили, что задержание связано с неоднократными призывами к участию в несогласованных акциях (кроме акции в Нижнем Новгороде политик собирается 7 октября провести митинг в Санкт-Петербурге). На Навального составили протокол по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). При этом самому Навальному и его адвокатам протокол не показали. У ОВД, куда доставили Навального, в середине дня собрались несколько десятков его сторонников; вели они себя мирно, полиция на них особого внимания не обращала.

Через несколько часов после задержания Навальный получил часть документов с объяснением, на основании чего он задержан. Там содержался скриншот поста в фейсбуке юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, в котором он призывает людей идти на митинг в Нижнем Новгороде. Скриншот сделан из залогиненного фейсбука журналиста издания Sota.Vision Сергея Горелова. Глава московского штаба Навального Николай Ляскин сказал, что Горелов симпатизировал оппозиционеру, неоднократно посещал штаб Навального и даже планировал вступить в Партию прогресса. Сам Горелов заявил «Медузе», что ничего не знает о происхождении скриншота. «Может, это клон или копия», — сказал он. В Sota.Vision сообщили, что проверяют, были ли взломаны аккаунты Горелова.

На момент публикации этого материала Навальный продолжал находиться в ОВД.

Что случилось в Нижнем Новгороде

Митинг в Нижнем Новгороде был сорван. Сначала администрация города разрешила Навальному провести его на площади Маркина недалеко от центра города, однако затем заявила, что там 29 сентября пройдет спортивный фестиваль. В первой половине для полиция вручила организаторам постановление об отказе в проведении митинга и оцепила площадь. Сцену и аппаратуру демонтировали и увезли. Когда глава штаба Навального Леонид Волков отправился в полицию, чтобы подать на это жалобу, его самого задержали и составили протокол за нарушение порядка проведения массовых мероприятий; ночь политик проведет в ОВД в ожидании суда.

Штаб Навального на улице Минина в середине дня блокировали два десятка полицейских в форме и в штатском. При этом внутри штаба оставались три человека, которые отказывались открывать массивную металлическую дверь. Во второй половине дня координатор штаба Анна Петкогло и с ней еще один человек были задержаны и доставлены в полицию.

Вечером площадь Маркина и прилегающие к ней улицы все еще были оцеплены. За оцеплением проходил праздник под названием «Позитивный Нижний». Несколько человек перетягивали канат, еще несколько начали играть в баскетбол, но быстро бросили — на улице было холодно и грязно. Волонтеры неполитического, как они подчеркивали, движения «Мой Нижний» раздавали листовки и собирали подписи за сохранение городских памятников. Одна из них, Катя, рассказала «Медузе», что о митинге Навального ничего не знает, а на вопрос, какие памятники города нужно сохранять, сказала, что «это нужно погуглить, очень большой список».

Ровно в шесть вечера на площади Маркина появились не менее ста сторонников Навального, через десять минут их было уже порядка 250. Они стали водить хоровод вокруг брезентового поля, которое, видимо, привезли для «Позитивного Нижнего» (его начали разворачивать, но сделали это не до конца). Люди почти ничего не скандировали, только изредка выкрикивали: «Позитивный Нижний за Навального!» Нижегородские студенты Борис и Олеся сказали корреспонденту «Медузы», что знают, что пришли на несанкционированную акцию и что Навальный задержан, но это их не пугает. «Мы не хотим, чтоб власти говорили, что никто не пришел», — сказали молодые люди.

Полицейские выглядели растерянными, и за следующий час провели как минимум пять мини-совещаний, но так и не решили, что делать — поведение сторонников Навального вполне соответствовало духу позитивного городского праздника. «Что это вы тут пишете?» — спросил полицейский у человека, который прижал лист бумаги к своей сумке и выводил на нем буквы. Тот так старался, что даже не сразу заметил, кто задает вопрос. «Красивые слова, — ответил он. — Не обращайте внимания». На листе бумаги было написано «Свободу политзекам». Прохороводив ровно час, участники акции встали в круг, поклонились друг другу, прокричали: «Россия будет свободной!» — и начали расходиться.

Обновление. Алексея Навального и Леонида Волкова отпустили из полиции практически одновременно — около 21:00. Суд по их административным делам состоится в Москве 2 октября.