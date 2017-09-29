Навального отпустили из полиции
Политика Алексея Навального отпустили из отдела полиции, где он провел почти весь день 29 сентября. Об этом сам Навальный написал в твиттере.
Выпустили из полиции. Всем спасибо за поддержку. План сорвать региональные митинги не сработает. Завтра Оренбург, послезавтра - Архангельск.— Alexey Navalny (@navalny) September 29, 2017
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш добавила, что суд по административному делу против политика состоится 2 октября. Тогда же состоится заседание по делу начальника федерального штаба Навального Леонида Волкова, которого задержали в Нижнем Новгороде.
На вечер 29 сентября у Навального был запланирован митинг в Нижнем Новгороде, политика задержали около 10 утра, когда он выходил из дома, чтобы отправиться на вокзал. Мэрия Нижнего Новгорода сначала предложила штабу Навального площадку, но потом отозвала согласование. Сцену утром разобрали сотрудники полиции.
Против Навального и Волкова составили протоколы о повторном нарушении порядка проведения массовых акций. Им грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей либо до 30 суток ареста.