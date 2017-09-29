Навального отпустили из полиции

Политика Алексея Навального отпустили из отдела полиции, где он провел почти весь день 29 сентября. Об этом сам Навальный написал в твиттере.

Выпустили из полиции. Всем спасибо за поддержку. План сорвать региональные митинги не сработает. Завтра Оренбург, послезавтра - Архангельск. — Alexey Navalny (@navalny) September 29, 2017

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш добавила, что суд по административному делу против политика состоится 2 октября. Тогда же состоится заседание по делу начальника федерального штаба Навального Леонида Волкова, которого задержали в Нижнем Новгороде.