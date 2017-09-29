Навального отпустили из полиции

Алексей Навальный
18:17, 29 сентября 2017
Надежный источник

Политика Алексея Навального отпустили из отдела полиции, где он провел почти весь день 29 сентября. Об этом сам Навальный написал в твиттере.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш добавила, что суд по административному делу против политика состоится 2 октября. Тогда же состоится заседание по делу начальника федерального штаба Навального Леонида Волкова, которого задержали в Нижнем Новгороде.

На вечер 29 сентября у Навального был запланирован митинг в Нижнем Новгороде, политика задержали около 10 утра, когда он выходил из дома, чтобы отправиться на вокзал. Мэрия Нижнего Новгорода сначала предложила штабу Навального площадку, но потом отозвала согласование. Сцену утром разобрали сотрудники полиции.
Против Навального и Волкова составили протоколы о повторном нарушении порядка проведения массовых акций. Им грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей либо до 30 суток ареста.

Кампания Навального

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Митинг Навального в Нижнем Новгороде

    • Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме