В середине сентября оппозиционный политик Алексей Навальный начал серию агитационных митингов в российских городах — в рамках своей предвыборной кампании на президентских выборах 2018 года. Политик и его сторонники посетили Мурманск, Екатеринбург и Омск — и в каждом городе собрали несколько тысяч человек. До конца 2017 года штаб политика планирует организовать еще как минимум 40 таких митингов. «Медуза» рассказывает о новой кампании Алексея Навального.

Оппозиционный политик Алексей Навальный начал серию агитационных митингов в российских городах. Первые поездки политик и члены его команды совершили в Мурманск (15 сентября), Екатеринбург (16 сентября) и Омск (17 сентября). Митинги организованы волонтерскими штабами Навального, которые команда политика открыла весной и летом 2017 года; все встречи согласованы с местными администрациями.

По оценкам организаторов, в Мурманске собрались три тысячи человек (полиция сообщила о 500 участниках), в Екатеринбурге — 8-10 тысяч (по данным полиции — 1400 человек), в Омске — 7 тысяч (издание «НГС Омск» написало о 3800 участниках, полиция данных не приводила); каждый митинг длился около двух часов. Навальный заявил, что в каждом городе встречи стали «крупнейшими политическими митингами за последние годы». Единственным задержанным на акциях стал житель Мурманска, пытавшийся с криками прорваться к сцене.

Митинги — это часть . Основная тема выступлений — коррупция. Кроме того, в Екатеринбурге политик пообещал провести реформу МВД и повысить зарплаты полицейских, а также встретился с мэром города Евгением Ройзманом (тот накормил Навального блинами). В Омске говорил о том, что нефть «не работает на жителей города и страны». На митинге в Мурманске политик сказал, что готов «гарантировать безопасность» президенту России Владимиру Путину в случае, если он сам станет руководителем страны. «Он посадил огромное количество нормальных честных людей. Он „закошмарил“ всю страну. Я считаю его царем коррупции и одним из главных злодеев нашей страны. <…> Если он готов к мирному транзиту власти, я считаю, что ему и его семье мы можем гарантировать неприкосновенность. Мне будет очень неприятно это подписывать. Но для будущего страны это нужно сделать», — заявил Навальный.

Правительство Свердловской области пыталось запретить митинг в Екатеринбурге, хотя ранее само его согласовало. 6 сентября министерство общественной безопасности региона согласовало митинг при условии его проведения на предложенной ведомством площадке (в штабе Навального согласились). В тот же день министерство прислало письмо (.pdf), в котором назвало заявленную организаторами цель («Встреча с Алексеем Навальным для информирования о его деятельности») «нарушающей требования Конституции» и попросило подать новое уведомление; штаб отказался это делать. «Утром 16 сентября я был на площади [Обороны, где была назначена акция], люди из министерства общественной безопасности сказали, что не пропустят нас, — рассказал „Медузе“ руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков. — Днем мы вернулись на площадь вместе с Алексеем [Навальным] и добились того, что туда приехал заместитель министра. Он тоже сказал, что нас не пустят. Мы ответили: „Окей, но мы всех оповестили, у нас в базе 15 тысяч человек. Они все равно придут, и вы получите многотысячную толпу, бесконтрольно гуляющую по городу“. Через 15 минут нам согласовали акцию. Потом на митинг согнали, наверное, всю полицию Екатеринбурга, около 200 сотрудников. Для сравнения: в Омске было шесть полицейских».

Во всех трех городах одновременно с митингами прошли разнообразные уличные акции. По словам Волкова, таким образом власти пытались помешать проведению митингов. «В Екатеринбурге были митинги экологов и обманутых дольщиков. В Омске были молитвенное стояние против [фильма] „Матильды“ и митинг профсоюзов. Конечно, это связано с нашим приездом, мероприятия срочно под нас собирали», — уверен Волков.

Митинг обманутых дольщиков 16 сентября проходил во многих городах России, при этом в Екатеринбурге его посетил губернатор области Евгений Куйвашев (по оценке правительства Свердловской области мероприятие посетили 5500 человек). Митинг экологов против незаконной свалки проходил 16 сентября на Екатеринбургской кольцевой автодороге в течение нескольких минут (участников задержала полиция); в нем, судя по видеозаписи акции, принимали участие около 10 человек. Молитвенное стояние в Омске 17 сентября собрало приблизительно 20 человек и продолжалось час.

Следующие встречи Навального пройдут в Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске — 22, 23 и 24 сентября соответственно. По словам Волкова, все акции согласованы с властями: «Каждый понедельник мы подаем сто заявок в 20 разных городов на две недели вперед. Где-то отказывают по беспределу, где-то предлагают места чуть ли не на кладбищах, а по остальным ответам составляем маршрут». Начальник штаба Навального отметил, что Новосибирск и Хабаровск «традиционно очень спокойные города», однако во Владивостоке он ожидает проблем: «Там меня пытались не пустить на открытие штаба, несколько раз задерживали мою машину. Но пока подготовка идет в штатном режиме».

По его словам, штаб планирует провести еще примерно 40 митингов: «До декабря осталось десять уик-эндов. За один мы делаем пока три города, как доберемся до центральной России — сможем делать пять», — объяснил он.