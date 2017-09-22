«Я продолжаю разжигать?» В Новосибирске прошел митинг сторонников Алексея Навального. Репортаж «Медузы»

22 сентября в Новосибирске прошел митинг оппозиционера Алексея Навального. Вторую неделю по выходным политик ездит по регионам и проводит по митингу в день — сначала был тур по Мурманску, Екатеринбургу и Омску, теперь пришел черед Новосибирска, Владивостока и Хабаровска. На каждый из митингов приходит от одной до нескольких тысяч человек. Власти митинги согласуют, но при этом во всех городах, где уже был Навальный, проводят свои контракции, впрочем не такие массовые. «Медуза» рассказывает, как прошел митинг политика в Новосибирске.

Предвыборный митинг оппозиционера Алексея Навального был согласован новосибирскими властями на набережной реки Оби — это примерно полчаса ходьбы от центра города. Власти во главе с мэром-коммунистом Анатолием Локотем митингу не препятствовали, зато устроили настоящее соревнование по проведению разнообразных мероприятий в одно и то же с митингом время.

19 сентября обком КПРФ (его тоже возглавляет мэр Анатолий Локоть) объявил митинг в поддержку Северной Кореи. Он должен был начаться на час раньше акции Навального, но значительно ближе к центру города. Мероприятие вызвало недоумение у многих общественников и политиков Новосибирска: раньше местные коммунисты любовь к КНДР публично не демонстрировали, а одним из побратимов Новосибирска является южнокорейский город Тэджон. «Сегодня народ и руководство Северной Кореи прилагают все усилия для того, чтобы обезопасить свое государство от агрессии Соединенных Штатов Америки. Новосибирские коммунисты говорят решительное нет империалистической политике США и их угрозам народу Северной Кореи», — говорилось в анонсе мероприятия, которое стало неожиданностью даже для некоторых сотрудников обкома. 21 сентября Локоть заявил журналистам, что все вопросы по проведению акции «можно адресовать [президенту США] господину Трампу, который сейчас решил резко активизироваться».

Кинотеатр «Люксор Новосибирск» назначил «специальный предпремьерный показ» фильма Алексея Учителя «Матильда» ровно на то же время, что и митинг Навального. Хотя еще в начале сентября представители «Люксора» говорили, что премьера пройдет 26–27 октября, и ни о каком специальном предпоказе речи не было. «Люксор» — частный кинотеатр, но фильм прямо рекламировали чиновники городской администрации. «Друзья! Рада первой сообщить, что уже в эту пятницу, 22 сентября, на месяц раньше даты всероссийской премьеры, в Новосибирске пройдет показ кинофильма Алексея Учителя „Матильда“!!!» — написала начальник департамента культуры мэрии Анна Терешкова в своем фейсбуке.

«По уровню креатива это, конечно, сильно выше, чем митинг в поддержку Северной Кореи. И здорово, что Алексей, даже не став президентом, уже очень эффективно добивается свободы культуры в отдельно взятом городе», — сказал «Медузе» начальник регионального штаба Навального Сергей Бойко.

В день митинга десятки сайтов опубликовали новости о том, что всех участников акции в Новосибирске опознают с помощью приложения Facetime и что на встречу придет только «0,1% населения». Один из крупнейших пабликов города «Инцидент. Новосибирск» (больше 288 тысяч подписчиков) разместил предупреждение, что личные данные участников предыдущих митингов Навального в Омске и Екатеринбурге «попали в Сеть», поэтому и жители Новосибирска «могут пострадать в результате интернет-разоблачения».

За несколько часов до митинга на набережной Оби прорвало канализацию. Горячая вода хлынула из коллектора и начала затапливать площадь. Организаторы, испугавшиеся за звукоусиливающую аппаратуру, вызвали аварийную службу, та сумела справиться с аварией.

В итоге площадь у памятника Александру III на набережной Оби все же оказалась заполнена людьми. По оценке мэрии, на митинг пришло 3,5 тысячи человек — при заявленной численности митинга в полторы тысячи участников.

На акцию запускали через три прохода с разных сторон. Полиция очень строго досматривала участников. На проверку каждого уходило по несколько минут. За металлодетекторами (обычно на уличных акциях в Новосибирске они не используются) стояли люди в куртках с надписями на спинах «Ищи свое фото на Jesuismaidan.com». Один из этих людей демонстративно толкал плечами проходящих мимо него участников митинга. Люди в куртках сказали «Медузе», что прилетели из Санкт-Петербурга, но под запись разговаривать отказались.

«Участвуем в политической жизни страны, как и вы», — сказал один из них.

Евгений Фельдман для кампании Навального

На опору первого железнодорожного моста через Обь (она стоит на набережной как памятник) забрался неизвестный в темной одежде и маске. Он не реагировал на требования полиции спуститься, а у тех не было лестницы. За несколько минут до начала акции он вывесил на опоре большой баннер с фотографией полуголого Навального и надписью «Сисян 2018». Человек попытался отползти по опоре от ожидающих его внизу полицейских, но все же был задержан. Из толпы кричали: «Трус, маску снимай!» и «Все должны знать героя в лицо!» Молодого человека увели в полицейский автобус, митинг начался, причем примерно половина его участников так и оставалась за полицейскими ограждениями — их продолжали досматривать.

Со сцены выступили актриса Татьяна Лазарева, ставшая «доверенным лицом» Навального, и начальник новосибирского штаба политика Сергей Бойко. «Нам предлагали Северный аэропорт, любые места как можно дальше от метро и автобусов, лишь бы вы не смогли прийти, — рассказал он со сцены. — Даже эту, не самую лучшую, площадку удалось получить под угрозой несанкционированного мероприятия, то есть они нас боятся. Были угрозы нашему заявителю, говорили: „У вас будет много народу, они друг друга подавят, на вас ответственность, в тюрьму посадим, оштрафуем“».

Бойко напомнил и об акции в поддержку КНДР, и о «Матильде», и об угрозах, что «всех запишет ФСБ». «Парламентская партия [КПРФ], вдумайтесь, проводит митинг не в защиту несчастных граждан Северной Кореи, которым не повезло там родиться, не в защиту голодных детей, а в защиту режима Северной Кореи. Это отличная иллюстрация того, что в марте мы будем выбирать. Нам всем нужно будет сделать выбор, и это будет не выбор между Вовой и Лешей, как бы нам всем этого ни хотелось, это будет выбор будущего нашей страны. Это будет выбор между Европой и Северной Кореей», — говорил Бойко.

Навальный начал выступать уже в сумерках. Никто и не думал расходиться, металлодетекторы продолжали пищать, пропуская все новых людей.

— Когда я читаю заявления вашего губернатора [Владимира Городецкого], вашего полпреда [Сергея Меняйло], постоянно сквозит такое: «Что он сюда ездит-то? Кому он здесь вообще нужен?» Нужен я кому-то здесь? — начал Навальный.

— Да! — закричала толпа.

— Они говорят, что я — экстремист, разжигаю. Я продолжаю разжигать? — продолжал Навальный.

— Да! — вновь раздалось в толпе, но чуть менее уверенно, даже с легкой вопросительной интонацией.

Навальный заговорил о местной повестке. Он напомнил новосибирцам о скандальных проектах строительства четвертого моста через Обь, проезд по которому будет платным, и двух мусоросортировочных комплексов. Соглашения по ним составлены так, что областной бюджет обязался компенсировать инвесторам недополученный доход. Концессионеров контролирует группа компаний «ВИС», связанная с руководителем «ТЭК Мосэнерго» Игорем Ротенбергом — сыном друга президента Путина Аркадия Ротенберга.

— Вопрос. А почему Ротенберг? Почему? — спросил у зрителей Навальный.

— Друг Путина, — выкрикнул из толпы мужчина.

— А как вообще это работает? Почему один человек — детский товарищ Путина — строит вообще все? Не уверен, что он в Новосибирске вообще был. И уже по той схеме, которая прописана на бумаге, понятно, что они украдут половину денег, — говорил Навальный.

Евгений Фельдман для кампании Навального

Он спрашивал у аудитории об их зарплатах, критиковал власти за то, что они тратят миллиарды на спорные концессии, но не могут найти полтора миллиарда рублей на Восточный обход Новосибирска — объездную дорогу, которая строится за счет федерального бюджета — и денег хватило только на первую очередь.

Под конец митинга на сцену поднялся мужчина, представившийся членом «Единой России» Сергеем. Навальный с удовольствием начал дискуссию с ним. Стороны поспорили об источниках доходов друг друга — Сергей настаивал, что поездки Навального стоят дорого, а где тот берет деньги — непонятно, тогда как «Единая Россия» живет за счет членских взносов, и лично он, Сергей, их ежемесячно платит. Навальный в ответ говорил, что «Единая Россия» получает деньги из бюджета, а в финансировании его кампании принимают участие люди, на этот митинг и собравшиеся. Сергей предсказуемо начал уступать, говорить, что некоторым идеям Навального он даже симпатизирует и подписан на его канал в ютьюбе.

На митинг в поддержку КНДР, прошедший под лозунгами «Янки, руки прочь от Северной Кореи» и «Защитим Корею, как в 1953-м», собрались около полусотни человек. Показ «Матильды» обошелся без заметных инцидентов, кинотеатр только пикетировали несколько православных активистов, осуждавших «ложь на святого царя-мученика».