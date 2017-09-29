Алексея Навального задержали перед митингом в Нижнем Новгороде

Продолжение Полиция назвала причину задержания Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома в Москве утром 29 сентября. Причины задержания не называются. Навальный утверждает, что его везут в ОВД «Даниловский».

29 сентября Навальный должен был выступать на митинге в Нижнем Новгороде. По словам Навального, он выходил из дома, чтобы добраться до вокзала и уехать на митинг.

A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Sep 29, 2017 at 12:00am PDT