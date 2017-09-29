Алексея Навального задержали перед митингом в Нижнем Новгороде
Оппозиционный политик Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома в Москве утром 29 сентября. Причины задержания не называются. Навальный утверждает, что его везут в ОВД «Даниловский».
29 сентября Навальный должен был выступать на митинге в Нижнем Новгороде. По словам Навального, он выходил из дома, чтобы добраться до вокзала и уехать на митинг.
Навальный задержали в подъезде в Москве, а я в отделе полиции в Нижнем, тут ажиотаж и все городское полицейское начальство.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 29, 2017
Утром 29 сентября в Нижнем Новгороде на площади Маркина демонтировали сцену и звукоусиление. На этой площади в 18:00 по московскому времени должен был состояться митинг сторонников Алексея Навального.
Площадь Маркина Навальному для проведения митинга предложила администрация Нижнего Новгорода. За день до митинга было объявлено, что на том месте будет проводиться спортивный фестиваль, который закончится в 18:00, то есть прямо к началу митинга. Навальный счел, что имеет полное право проводить мероприятие.