Полиция назвала причину задержания Навального

Как говорится в сообщении полиции, он доставлен для разбирательства в отдел полиции. Собираются ли в его отношении составлять протокол об административном нарушении, не уточняется.

Алексей Навальный задержан в Москве утром 29 сентября за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московской полиции.

«Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях», — добавил собеседник агентства.

Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан у подъезда дома, где он проживает, утром 29 сентября. Навальный собирался отправиться на вокзал и доехать до Нижнего Новгорода, где в 18:00 должен был начаться митинг его сторонников.

Митинг Навального должен был пройти в Нижнем Новгороде на площади Маркина, это место штабу оппозиционера предложили в администрации города. Затем стало известно, что на площади состоится спортивный фестиваль. Навальный счел, что он все равно может по закону провести митинг.

Утром 29 сентября полиция демонтировала сцену и звуковое оборудование в Нижнем Новгороде, которое установили для митинга Навального.