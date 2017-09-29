На Навального составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга

Интерфакс
10:20, 29 сентября 2017
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На Алексея Навального составлен протокол об административном нарушении за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Протокол составлен по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Материалы дела об административном нарушении, заявили в ГУ МВД по Москве, в ближайшее время будут направлены в суд.

У ОВД по Даниловскому району, куда доставили Навального, собрались около 30 человек, передает корреспондент «Медузы» с места событий.

Алексей Навальный задержан в Москве
Meduza
Часть 8 статьи 20.2 КоАП предусматривает наказание для граждан в виде ареста до 30 суток или штрафа от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
Алексей Навальный был задержан у подъезда дома, где он проживает, утром 29 сентября. Навальный собирался отправиться на вокзал и доехать до Нижнего Новгорода, где в 18:00 должен был начаться митинг его сторонников.
Вскоре после того, как Навальный был доставлен в отделение полиции, в Нижнем Новгороде задержали главу его избирательного штаба Леонида Волкова. Ему также вменяется в вину повторное нарушение правил организации или проведения митинга.
Навальный объявлял, что с 29 сентября по 1 октября планирует провести митинги в Нижнем Новгороде, Оренбурге и Архангельске.

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Митинг Навального в Нижнем Новгороде

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