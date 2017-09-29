На Навального составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга
На Алексея Навального составлен протокол об административном нарушении за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Протокол составлен по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Материалы дела об административном нарушении, заявили в ГУ МВД по Москве, в ближайшее время будут направлены в суд.
Наконец-то принесли некие бумаги, на основании которых я задержан. Выглядят они так. Не шучу pic.twitter.com/xhw67O2KVg— Alexey Navalny (@navalny) September 29, 2017
У ОВД по Даниловскому району, куда доставили Навального, собрались около 30 человек, передает корреспондент «Медузы» с места событий.