В Нижнем Новгороде задержан начальник федерального штаба Алексея Навального

Волков не уточнил, в связи с чем его задержали. Ранее по аналогичной статье в Москве задержали самого Навального. Оппозиционерам грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 дней.

В Нижнем Новгороде полиция задержала Леонида Волкова, который возглавляет федеральный штаб Алексея Навального. По словам Волкова, его подозревают в повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Волкова задержали в отделе полиции, где он сам писал заявление по поводу того, что полицейские разобрали сцену, приготовленную для митинга Навального в Нижнем Новгороде.

Власти Нижнего Новгорода сначала согласовали штабу Навального проведение акции 29 сентября, но затем прислали уведомление об отказе от согласования и запланировали на том же месте спортивное мероприятие. Навальный объявил такие действия мэрии незаконными и призвал сторонников все равно собраться на митинг.

В сентябре Навальный начал регулярно проводить митинги в российских городах в преддверии выборов президента. Сам Навальный, по закону о выборах, не может баллотироваться, так как осужден по тяжкой статье.