В Нижнем Новгороде полиция демонтировала сцену перед митингом Навального

Леонид Волков
06:50, 29 сентября 2017
Надежный источник

Продолжение

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции и бойцы Росгвардии демонтировали сцену и оборудование, установленные на площади Маркина для митинга Алексея Навального. Площадь ранее была предложена властями города для проведения митинга в 18:00 вечером 29 сентября. Затем мэрия объявила об отказе в согласовании.

Глава федерального штаба Навального Леонид Волков написал заявление в полицию, которое не принимали в течение получаса, ссылаясь на пересменку.

Одновременно с разборкой оборудования были задержаны координатор штабов Навального Ольга Гусева и глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Им заявили, что задержание нужно либо для установления личности, либо из-за несогласованного мероприятия. Через полтора часа Гусеву и Жданова отпустили.

Поправка. Ранее в заголовке новости сообщалось, что митинг в Нижнем Новгороде согласован властями города. На самом деле власти сначала предложили площадку для его проведения, а затем вручили штабу Навального постановление об отказе. Приносим извинения читателям.
В сентябре Навальный начал предвыборный тур по российским городам в рамках своей президентской кампании. Официально кампания по выборам президента России начнется в декабре 2017 года. По закону Навальный, имеющий непогашенную судимость по тяжкой статье, не может в них участвовать.
Накануне митинга в Нижнем Новгороде мэрия объявила, что на площадке, которую она сама предложила штабу Навального, будет проводиться спортивный фестиваль.
С 29 сентября по 1 октября Навальный планирует провести митинги в Нижнем Новгороде, Оренбурге и Архангельске.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Крах «ВИМ-Авиа»

    • Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме