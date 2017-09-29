В Нижнем Новгороде полиция демонтировала сцену перед митингом Навального

Продолжение Алексея Навального задержали перед митингом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции и бойцы Росгвардии демонтировали сцену и оборудование, установленные на площади Маркина для митинга Алексея Навального. Площадь ранее была предложена властями города для проведения митинга в 18:00 вечером 29 сентября. Затем мэрия объявила об отказе в согласовании.

Классно в Нижнем Новгороде. Полиция просто пришла и УКРАЛА всё наше оборудование для выступления на сегодняшней встрече. — Alexey Navalny (@navalny) September 29, 2017

Глава федерального штаба Навального Леонид Волков написал заявление в полицию, которое не принимали в течение получаса, ссылаясь на пересменку.

Одновременно с разборкой оборудования были задержаны координатор штабов Навального Ольга Гусева и глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Им заявили, что задержание нужно либо для установления личности, либо из-за несогласованного мероприятия. Через полтора часа Гусеву и Жданова отпустили.

Поправка. Ранее в заголовке новости сообщалось, что митинг в Нижнем Новгороде согласован властями города. На самом деле власти сначала предложили площадку для его проведения, а затем вручили штабу Навального постановление об отказе. Приносим извинения читателям.