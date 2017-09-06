Вынесен первый приговор после акции 12 июня в Москве. Расиму Искакову дали 2,5 года за нападение на полицейских

Медиазона
11:14, 6 сентября 2017
Надежный источник

Судья Тверского районного суда Москвы Мария Сизинцева приговорила Расима Искакова к двум с половиной годам колонии общего режима за нападение на полицейских на акции 12 июня.

Искакова признали виновным по двум эпизодам нападения на полицейских, которых он, по версии следствия, ударил ногой в спину. Сначала в деле был еще один эпизод, а также статья о хулиганстве, но их убрали. Обвинение просило приговорить Искакова к трем годам колонии.

Сам подсудимый признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке — без изучения доказательств и привлечения свидетелей.

На акции 12 июня Искакова сначала задержали за брошенную в толпу петарду, но потом отпустили. Его арестовали 30 июня.
Приговор Искакову — первый после несогласованной протестной акции 12 июня в центре Москвы. После акции также был задержан школьник Михаил Галяшкин, его подозревают в распылении газового баллончика в лицо полицейскому.
Ранее в Санкт-Петербурге шахматист Владимир Абросимов был приговорен к 100 тысячам рублей штрафа за нападение на бойца ОМОН. Обвинение просило для него год лишения свободы условно.

Дело после акции 12 июня

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