Ученик физико-математического лицея обвиняется в нападении на полицейского на акции 12 июня. Что о нем известно

14 июня Басманный районный суд Москвы еще на 48 часов продлил срок задержания 17-летнему одиннадцатикласснику Михаилу Галяшкину — единственному задержанному по уголовному делу о нападении на полицейских, возбужденному после антикоррупционной акции в центре Москвы 12 июня. Его подозревают в том, что он брызнул в лицо полицейского из газового баллончика. «Медуза» коротко рассказывает о том, кто такой Михаил Галяшкин.

14 июня Басманный районный суд продлил на 48 часов срок задержания 17-летнего Михаила Галяшкина; он подозревается в применении насилия против представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Решение приняла судья Евгения Николаева. Уголовное дело возбудили после того, как во время антикоррупционной акции в Москве 12 июня один из протестующих распылил смесь из газового баллончика в лицо полицейскому (тот получил ожог глаза). Молодого человека защищает адвокат Салман Джафаров (его услуги семье Галяшкиных предоставило движение «Открытая Россия»), на суде также была мать подозреваемого Ольга Галяшкина. Галяшкин — худой светловолосый юноша — на суде не делал никаких заявлений и во всем соглашался с адвокатом.

Следователь попросил продлить задержание подростка только до суда по мере пресечения. Заседание прошло в закрытом режиме. Из материалов дела было известно, что следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте. Следователь заявил, что ему необходимы те самые 48 часов, чтобы обосновать необходимость домашнего ареста для Галяшкина. Как заявила «Медузе» координатор движения «Открытая Россия» правозащитница Мария Баронова, решение суда было «ожидаемым». «Теперь следователи будут выяснять статус квартиры, в которой проживает Галяшкин, чтобы посадить его под домашний арест», — считает Баронова. Адвокат Джафаров отказался от комментариев. Следующее заседание пройдет 16 июня в 13:00.

Михаил Галяшкин — выпускник одиннадцатого класса в физико-математическом лицее. Мать Галяшкина Ольга рассказала «Медузе», что ее сын — «хороший добрый мальчик, который всегда помогает соседям». «Он хорошо учится, увлекается спортом, особенно получаются у него шахматы. Собирается поступать во ВШЭ на экономический факультет, но уже пропустил один госэкзамен. Пока не знаю, дадут ли ему пересдать», — заявила Галяшкина. Она добавила, что не знала о намерении сына отправится на митинг 12 июня и выразила надежду, что с него снимут все обвинения.

«Было три задержания по этому уголовному делу, — сказала Баронова „Медузе“, — когда омоновцы увидели главного подозреваемого [Галяшкина], они не стали давать показания по двум другим молодым людям [которых подозревали в аналогичном правонарушении]. Но у него вид ученика восьмого класса — он выглядит очень молодым и худым. Совесть возникла даже у сотрудников полиции». Баронова выразила надежду, что уголовное дело закроют.