Сколько людей протестовали 12 июня и сколько задержали? Обновляемая карта «Медузы» и «ОВД-Инфо»

12 июня в День России во многих городах страны прошли антикоррупционные акции. Где-то люди вышли в одиночные пикеты, где-то — на многотысячные митинги. Больше тысячи людей были задержаны. «Медуза» и правозащитный проект «ОВД-Инфо» вместе с читателями собирает карту данных о числе участников и числе задержанных — вроде той, что мы публиковали после 26 марта. Сведения о численности акций взяты из открытых источников. Так как информация МВД и самих участников сильно расходится, мы постарались везде указывать диапазон этих оценок.

Внимание! Присылайте данные о количестве участников акций в вашем городе, желательно с фотографиями или видео. Мы будем обновлять нашу карту. Для этого в материале есть специальная форма.