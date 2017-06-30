В Москве арестован второй подозреваемый в нападении на полицейских 12 июня

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца дагестанца Расима Искакова по подозрению в нападении на полицейских на акции протеста 12 июня. В суде сообщили, что Искаков обвиняется в нападении на двух полицейских и одного ОМОНовца.

Сам Искаков свою вину не признал. В сообщении ТАСС указано, что он «проживает на улице» и нигде не работает, но при этом неоднократно привлекался к ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Ранее сообщалось, что на акции 12 июня за нападение на бойца Росгвардии задержали мужчину, который бросил петарду. Его имя не приводилось, но разные СМИ писали, что это выходец из Чечни или Дагестана. Был ли этим мужчиной Искаков, неизвестно.