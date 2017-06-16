Школьника отправили под домашний арест по делу о нападении на полицейского на акции 12 июня

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест 17-летнего Михаила Галяшкина, подозреваемого в нападении на полицейского на протестной акции 12 июня, сообщает «Медиазона». По версии следствия, подозреваемый распылил газ из баллончика в лицо полицейскому. Пострадавший получил ожог глаз.

Школьник отправлен под домашний арест на два месяца. Галяшкину запрещено общаться со всеми, кроме родственников, педагогов и следователей, а также пользоваться интернетом. Учебные заведения ему посещать разрешается.

Мать арестованного школьника Ольга Галяшкина сообщила РБК, что ее сын постоянно носит с собой газовый баллончик. «Когда он был маленький, на него напала собака», — пояснила она.

В беседе с «Открытой Россией» Ольга Галяшкина рассказала о взглядах своего сына: «В разговорах о политике Михаил позиционирует себя как анархист, сторонник Эдуарда Лимонова, при этом выступает за правовое государство, — отсюда и интерес к Алексею Навальному».

По словам Галяшкиной, ее сын успел сдать обязательные экзамены ЕГЭ, но на экзамены по выбору уже не попал. «Как мне объяснили в школе, задержание не является уважительной причиной. Видимо, придется сдавать в следующем году», — добавила мать арестованного.

Один из одноклассников сообщил РБК, что Михаил Галяшкин хорошо учится, ничего противозаконного он никогда не совершал. «Насколько мне известно, он сам подумывал пойти [служить] в органы внутренних дел», — заметил одноклассник арестованного.