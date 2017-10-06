Леонида Волкова снова арестовали на 20 суток — теперь за организацию акций 7 октября с помощью твитов с обращениями Навального

Медиазона
21:03, 5 октября 2017
Надежный источник

Преображенский районный суд Москвы постановил арестовать главу федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова на 20 суток за повторное нарушение порядка организации акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

В протоколе обвинения было сказано, что Волков организовал несогласованную акцию 7 октября, разместив в твиттере ссылки на обращения Навального, опубликованные на сайте политика. Твиты он опубликовал, согласно протоколу, находясь в здании Мосгорсуда.

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