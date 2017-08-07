Безработного шахматиста приговорили к штрафу за удар бойца Росгвардии на митинге 12 июня

В Санкт-Петербурге приговорили к штрафу в сто тысяч рублей безработного шахматиста Владимира Абросимова за то, что он ударил бойца Росгвардии на митинге 12 июня, сообщает «Росбалт».

Как установил суд, Абросимов в ходе несогласованной акции 12 июня на Марсовом поле, на почве возникших неприязненных отношений ударил кулаком по спине сержанта полиции Антона Белика.

12 июня 2017 года на несогласованном антикоррупционном митинге Владимир Абросимов, защищая другого участника от задержания, ударил по спине бойца Росгвардии. Спустя восемь дней Абросимова отправили под домашний арест. Изначально в Росгвардии настаивали, что участник митинга ударил сотрудника подразделения ножом и даже говорили о следе от острого предмета на защитной одежде потерпевшего, но затем отказались от этой версии.

Помимо Владимира Абросимова за нападение на полицейского в Петербурге преследуют 17-летнего выпускника школы Дмитрия Мякшина. В Москве после митинга задержали его ровесника Михаила Галяшкина, который, по версии следствия, распылил газ из баллончика в лицо полицейскому.