20 июня в Санкт-Петербурге суд отправил под домашний арест 32-летнего безработного Владимира Абросимова. По версии следствия, он ударил в спину кулаком бойца Росгвардии на несогласованном митинге 12 июня. Следователи считают, что Абросимов «причинил физическую боль» бойцу, на котором был бронежилет. Ранее в Росгвардии даже утверждали, что бойца ударили в спину ножом, но позже отказались от этой версии. «Медуза» рассказывает, что известно о третьем задержанном после акций 12 июня в городах России.

Ранее в Росгвардии настаивали, что участник акции 12 июня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге нанес одному из бойцов удар ножом в спину. В Росгвардии подчеркивали, что только «средства защиты позволили ему остаться невредимым». Позже «Фонтанка» опубликовала видео, на котором видно, что мужчина бьет омоновца в бронежилете и шлеме в спину один раз, а затем отбегает от него. Ножа на кадрах нет. Даже после этого в Росгвардии утверждали, что на бронежилете остался «след удара острым предметом». В итоге в СК заявили, что удар был нанесен кулаком, а не ножом.

О задержании подозреваемого стало известно 20 июня. Им оказался житель Ленинградской области Владимир Абросимов. 32-летний мужчина рассказал, что официально нигде не работает, увлекается шахматами и не занимается активной оппозиционной деятельностью.

Абросимов признал свою вину. Он признал все обстоятельства дела и оформил явку с повинной, сообщили в Дзержинском районном суде Петербурга. Абросимову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд отправил его под домашний арест. Сторона обвинения посчитала, что Абросимов может скрыться, оказать давление на свидетелей, а также «продолжить заниматься преступной деятельностью». Сам Амбросимов не возражал против домашнего ареста. Его адвокат по назначению Денис Зубков просил суд избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, но суд встал на сторону обвинения. Зубков пояснил «Медузе», что дал подписку о неразглашении и не может комментировать обстоятельства дела, чтобы не навредить подзащитному. Самому Абросимову запретили пользоваться интернетом и отправлять письма. Свою квартиру Всеволожске он может покидать не более чем на три часа в сутки.

Абросимов пытался помешать омоновцу задерживать протестующих на Марсовом поле. Об этом «Медузе» рассказал другой участник митинга, Руслан Борчаев — в момент зафиксированного на видео инцидента он находился рядом с Абросимовым. «Владимир увидел, как сотрудник ОМОНа задерживал человека, и воспользовавшись суматохой, ударил сотрудника в спину. Сотрудник, судя по всему, перепутал нападавшего и толкнул с силой рядом стоящего [с Абросимовым] парня, от чего он упал на землю. Сам же нападавший [то есть Абросимов] тут же отбежал от места нападения в мою сторону примерно на метров пять-шесть от инцидента, ну, а дальше просто стоял, как и все митингующие», — пояснил Борчаев. По его словам, Абросимов никак не выделялся среди митингующих, агрессивно себя не вел: «Он просто стоял в толпе, явно не был похож на провокатора, человек на эмоциях был, не справился с ними, вот и результат».

Абросимов стал третьим задержанным за нападения на сотрудников полиции в ходе акций 12 июня в Москве и Санкт-Петербурге. 17-летний выпускник школы Дмитрий Мякшин из Петербурга, который якобы выбил полицейскому зуб, сейчас под подпиской о невыезде. В Москве под домашний арест отправлен 17-летний Михаил Галяшкин: по версии следствия, он распылил газ из баллончика в лицо полицейскому, который в итоге получил ожог глаза.