Одиннадцатиклассника из Санкт-Петербурга подозревают в насилии над полицейским на акции 12 июня. Школьник на него упал

Поздно вечером 12 июня, после акции против коррупции, управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). Следствие разыскивало «неустановленного мужчину», который на Марсовом поле «во время проведения несанкционированного митинга ударил кулаком по лицу полицейского». 15 июня стало известно, что следствием задержан несовершеннолетний активист городского «Молодежного „Яблока“ Дмитрий Мякишин — этой весной он закончил школу и собирался поступать в вуз.

Утром 15 июня в оппозиционных чатах в телеграме появилось сообщение: „Задержан несовершеннолетний активист „Молодежного „Яблока““ Дмитрий Мякишин. Днем оперативники повезли его к следователю. „Я свяжу его родителей со своим более опытным коллегой, так как мне там не справиться“, — такое сообщение разослал пресс-секретарь „Молодежного „Яблока““ в Петербурге Даниил Семенов. По информации „Фонтанки“ задерживали молодого человека представители антиэкстремистского Центра „Э“.

Пострадавшим признан сотрудник патрульно-постовой службы Центрального района, которому, по предварительной информации, во время несанкционированной антикоррупционной акции на Марсовом поле 12 июня выбили зуб. Имя сотрудника полиции не сообщается.

Дмитрий Мякишин успел рассказать „Открытой России“, что его задержали утром у дверей квартиры. Школьник шел на ЕГЭ — 15 июня школьники сдавали устную часть экзамена по иностранному языку. „Что касается митинга. Тогда я забрался на возвышение, меня начал окружать ОМОН. Они на меня побежали, я спрыгнул, меня повалили шесть полицейских, и, видимо, один упал, споткнулся, и у него зуб выпал“, — рассказал Мякишин свою версию произошедшего. Мать Мякишина отказалась разговаривать с „Медузой“.

Как на акции 12 июня в Петербурге якобы выбили зуб омоновцу Опубликовано Meduza 15 июня 2017 г.

Момент инцидента с Мякишиным на акции 12 июня зафиксирован на видео. На записи видно, что подросток бежал от полицейских по одному из четырех гранитных блоков вокруг вечного огня на Марсовом поле. Его попытались снять оттуда. Мякишин прыгнул вниз, на него бросились сотрудники ОМОНа, в том числе, видимо, и пострадавший сотрудник. Если замедлить видео, видно, что полицейский схватил подростка сзади и при падении на гранитную плиту ударился челюстью об голову Мякишина. На ноги сотрудник ОМОНа поднимался уже с кровью на лице.

Во время акции 12 июня и сразу после нее Мякишин не был задержан. Как рассказал „Медузе“ его соратник, лидер „Молодежного „Яблока““ в Петербурге Илья Смирнов, Мякишина ненадолго отпустили — и „ему удалось скрыться“. Смирнов рассказал: „Знаю его, прежде всего как человека начитанного и готового всегда прийти на помощь. Оканчивал школу, увлекался электронно-вычислительной техникой и программированием. Хотел поступать в ВУЗ по этому направлению. Понятное дело, что нужно быть конченным идиотом или лицемером, чтобы утверждать, что Дима сделал что-то подобное [напал на полицейского] умышленно“.

Суд по избранию Мякишину меры пресечения пока не назначался — еще не известно, предъявят ли ему обвинение. Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова сказала „Медузе“, что пока „не обладает подробностями о том, что происходит со школьником в полиции“. „Если понадобится какая-то помощь от нас, в том числе юридическая, то мы готовы подключиться“, — сказала Агапитова.

Мякишин — уже второй подросток, которого подозревают в нападении на сотрудников органов правопорядка 12 июня. В Москве под следствием находится его сверстник, ученик физико-математического лицея Михаил Галяшкин. Он подозревается в том, что распылил перцовый газ из баллончика в лицо полицейскому. 16 июня суд изберет Галяшкину меру пресечения; следствие будет настаивать на его домашнем аресте.