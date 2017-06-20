Задержан подозреваемый в нападении на бойца Росгвардии в Петербурге 12 июня. Он ударил кулаком по бронежилету

Полиция утром 20 июня задержала подозреваемого в нападении на сотрудника правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста на Марсовом поле в День России.

Фигурантом дела, как стало известно «Фонтанке», является 32-летний житель поселка Морозова в Ленинградской области. Пока он задержан на двое суток.

Речь идет о нападении на бойца, которого, как ранее заявил замдиректора Росгвардии Сергей Меликов, пытались ударить ножом, сообщает издание. Однако теперь, пишет «Фонтанка», следователи считают, что бойцу, на котором был надет бронежилет, нанесли удар кулаком в спину, «причинив физическую боль».

Обвинение в нападении на бойца Росгвардии, как стало известно изданию, основано на видеозаписи, которую правоохранительные органы не обнародовали. На записи якобы видно, как во время акции на Марсовом поле некто бросается на бойца Росгвардии и бьет его в бронежилет.

По факту нападения на бойца Росгвардии в Петербурге возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК.