Задержан подозреваемый в нападении на бойца Росгвардии в Петербурге 12 июня. Он ударил кулаком по бронежилету

Фонтанка.ру
07:23, 20 июня 2017
Надежный источник

Полиция утром 20 июня задержала подозреваемого в нападении на сотрудника правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста на Марсовом поле в День России.

Фигурантом дела, как стало известно «Фонтанке», является 32-летний житель поселка Морозова в Ленинградской области. Пока он задержан на двое суток.

Речь идет о нападении на бойца, которого, как ранее заявил замдиректора Росгвардии Сергей Меликов, пытались ударить ножом, сообщает издание. Однако теперь, пишет «Фонтанка», следователи считают, что бойцу, на котором был надет бронежилет, нанесли удар кулаком в спину, «причинив физическую боль».

Обвинение в нападении на бойца Росгвардии, как стало известно изданию, основано на видеозаписи, которую правоохранительные органы не обнародовали. На записи якобы видно, как во время акции на Марсовом поле некто бросается на бойца Росгвардии и бьет его в бронежилет.

По факту нападения на бойца Росгвардии в Петербурге возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК.

Ранее было известно об одном задержанном по подозрению в применении силы к полицейскому на акции на Марсовом поле — 17-летнем Дмитрие Мякшине. Следствие сообщало, что подозреваемый ударил полицейского по лицу, выбив ему зуб, судя по видеозаписи инцидента с Мякшиным, сотрудник ОМОНа ударился челюстью о голову подростка, пытаясь его задержать.
12 июня в разных регионах России прошли акции против коррупции. В Петербурге на Марсовом поле и в Москве на Тверской улице акции были несогласованными и сопровождались массовыми задержаниям. В Москве пока известно об одном уголовном деле о нападении на полицейских (ч.1 ст. 318 УК).
После предыдущей антикоррупционной акции, прошедшей 26 марта, было возбуждено несколько уголовных дел о нападении на сотрудников правоохранительных органов. Двое фигурантов таких дел уже приговорены к реальным срокам заключения.

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