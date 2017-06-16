Во время протестной акции в Петербурге на бойца Росгвардии напали с ножом

Интерфакс
09:21, 16 июня 2017
Требует подтверждения

На сотрудника Росгвардии во время акции против коррупции в Санкт-Петербурге 12 июня напали с ножом. Об этом заявил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

«Провокации были налицо. Я должен сказать, что при подобных действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге боец санкт-петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым», — сказал Меликов.

Нападение на полицейского, которому на протестной акции в Москве брызнули в лицо из газового баллончика, по мнению Меликова, также было провокацией. Таким образом, заявил первый замглавы Росгвардии, бойцов ОМОНа пытались спровоцировать на действия в отношении участников митинга, однако те на провокации не поддались.

Ранее было известно лишь об одном подозреваемом в нападении на полицейского с газовым баллончиком на акции протеста в Москве — 17-летнем Михаиле Галяшкине, однако Меликов сообщил, что задержаны три человека

«Он был не один, за участие в этом деянии задержаны трое граждан», — сказал первый замглавы Росгвардии.

Есть ли задержанные или подозреваемые в нападении с ножом на сотрудника Росгвардии на акции в Петербурге, Меликов не уточнил.

12 июня в Петербурге на Марсовом поле и в Москве на Тверской улице прошли несанкционированные акции протеста против коррупции. В Петербурге был задержан 561 участник митинга, в Москве, по данным «ОВД-Инфо», 866 человек.
И в Москве, и в Петербурге возбуждены уголовные дела о нападении на полицейских во время акций протеста. В Москве фигурантом дела стал 17-летний Михаил Галяшкин, брызнувший в полицейского из газового баллончика.
В Петербурге, сообщалось ранее, по подозрению в применении силы к полицейскому был задержан 17-летний Дмитрий Мякшин. Следствие сообщало, что подозреваемый ударил полицейского по лицу, выбив ему зуб, судя по видеозаписи инцидента с Мякшиным, сотрудник ОМОНа ударился челюстью о голову подростка, пытаясь его задержать.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться