Во время протестной акции в Петербурге на бойца Росгвардии напали с ножом

На сотрудника Росгвардии во время акции против коррупции в Санкт-Петербурге 12 июня напали с ножом. Об этом заявил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

«Провокации были налицо. Я должен сказать, что при подобных действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге боец санкт-петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым», — сказал Меликов.

Нападение на полицейского, которому на протестной акции в Москве брызнули в лицо из газового баллончика, по мнению Меликова, также было провокацией. Таким образом, заявил первый замглавы Росгвардии, бойцов ОМОНа пытались спровоцировать на действия в отношении участников митинга, однако те на провокации не поддались.

Ранее было известно лишь об одном подозреваемом в нападении на полицейского с газовым баллончиком на акции протеста в Москве — 17-летнем Михаиле Галяшкине, однако Меликов сообщил, что задержаны три человека

«Он был не один, за участие в этом деянии задержаны трое граждан», — сказал первый замглавы Росгвардии.

Есть ли задержанные или подозреваемые в нападении с ножом на сотрудника Росгвардии на акции в Петербурге, Меликов не уточнил.