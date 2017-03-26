26 марта в Москве, как и в других российских городах, прошла акция протеста против коррупции, вдохновленная расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон». После того как московские власти отказали заявителям в проведении шествия по Тверской, основатель ФБК Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на «прогулку» по улице в два часа дня в воскресенье. В итоге большая часть протестующих собралась на Пушкинской площади, а закончилось все жесткими массовыми задержаниями. По данным МВД, в акции участвовали семь-восемь тысяч человек; сами активисты уверены, что людей было гораздо больше. Корреспонденты «Медузы» провели три с лишним часа на Тверской, Пушкинской площади и соседних улицах — и описали, что сегодня происходило в центре Москвы.

Полицейские начали задерживать митингующих еще за полчаса до начала акции. Около 13:30 они задержали мужчину, который прогуливался босиком по Триумфальной площади, закинув на плечо связку кроссовок. В то же время офицер полиции, дежуривший на Манежной, сказал, что ни о каком готовящемся митинге он не слышал и количество спецтехники «обычное».

Вдоль всей Тверской улицы, в переулках, около станций метро стояли полицейские автозаки и поливальные машины. Большинство людей сразу же начали собираться на Пушкинской площади, хотя организаторы акции просили своих сторонников пройтись по Тверской — от Белорусской до Манежной площади и обратно.

На Триумфальной площади стояли несколько мужчин, похожих на сотрудников центра «Э» МВД — небритые, в спортивных штанах, с небольшими видеокамерами. «Навального должны были забрать еще в Люблино», — сказал один из них (куда и когда приедет оппозиционный политик, инспирировавший акцию, не сообщалось). Второй из них посмотрел на собиравшихся на площади оппозиционеров — молодую пару с собачкой, трех школьников с приклеенными к рюкзакам распечатками с надписью «Он вам не Димон». «Вот хоть бы кто из них не за деньги, а за убеждения, — сказал полицейский коллегам. — Хотя бы один! Противно!» «Мне одноклассник вчера утром написал в личку угрозу, что у меня будут проблемы, если я пойду сюда, — рассказал „Медузе“ школьник, учащийся в одном из математических лицеев Москвы. — Но это все больная форма патриотизма».

Алексей Навальный в итоге приехал чуть позже двух часов дня на станцию метро «Маяковская», успел пройти по Тверской несколько кварталов и был задержан у Мамоновского переулка. Политика посадили в стоявший в переулке автозак — однако люди окружили автобус и долго не давали ему выехать из переулка. Тем не менее, Навальный был доставлен в ОВД Новые Черемушки и арестован до рассмотрения дела об административном правонарушении, которое должно состояться утром в понедельник, 27 марта.

Алексей Навальный в автозаке, 26 марта 2017 года Фото: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

На Пушкинской площади и в соседних переулках к 14:00 было уже не меньше 8-10 тысяч человек. Никто из них не произносил речей, среди них не было известных политиков. Они скандировали: «Импичмент!», «Россия без Путина!», «Правительство в отставку!», «Россия будет свободной!», «Пока мы едины, мы непобедимы!», «Долой власть чекистов!» «Путин 17 лет у власти! И что он сделал? Все разваливается. Медицина — для суицидников. Знаете, мне кажется, за 17 лет можно было выучить или найти нового Иисуса, чтобы он спас Россию!» — объясняла женщина подругам.

В первые полтора часа полицейские предлагали митингующим разойтись — задерживали только тех, кто поднимал плакаты. Один из полицейских в мегафон каждые три минуты повторял: «Друзья! Чтобы выразить свою гражданскую позицию, в этот воскресный день можно проехать в Сокольники на согласованную площадку. Дорога займет у вас полчаса» (он имел в виду «гайд-парк» в Сокольниках; в целом, такая вежливость обычно не свойственна полицейским на несогласованных акциях).

Когда на постамент памятника Пушкину поднялся мужчина с плакатом «Путин 666», на него набросились около десятка сотрудников ОМОН в полном обмундировании — в шлемах, с дубинками. Они схватили его за руки и за ноги и понесли через площадь в сторону автозака.

Полицейских окружили несколько десятков молодых людей, между ними завязалась драка. Одного из полицейских повалили на землю, у другого сбили шлем. Полицейский без шлема начал размахивать дубинкой и бить ей во все стороны. Полицейским на помощь пришли еще несколько сотрудников ОМОН, они вывели коллег из окружения. «Мы будем вас мочить!» — кричал полицейским молодой человек в солнцезащитных очках и с российским флагом в переднем кармане куртки.

После этого полицейские начали задерживать всех подряд. Один из них говорил в мегафон: «Граждане, разойдитесь, иначе к вам будет применена физическая сила и спецсредства».

Протестующие снова забрались на постамент Пушкину. Они наклеили на него плакаты «Димон, откуда деньги на Тоскану?» и «Медведку под суд». Туда же вскарабкались несколько человек с плакатами «Требуем ответов» и «Хватит молчать». Следующие полтора часа омоновцы и оппозиционеры сменяли друг друга на постаменте. Митингующие начали шутить, что играют в «царя горы».

Около трех часов несколько десятков сотрудников ОМОН выстроились цепочкой, держась друг за друга, и «врезались» в толпу. Они попытались выхватить из нее нескольких человек, но их окружили митингующие. Из толпы в полицейских полетели пластиковые бутылки, камни, яблоки. Полицейские повалили на землю нескольких участников акции и начали избивать их кулаками. «Сдохните, ублюдки! — прокричал им мужчина со значком „Навальный 2018“. — Вы живете на наши налоги». «Будете сопротивляться — сядете!» — прокричал полицейский в мегафон.

Спустя полтора часа после начала акции на Пушкинской задержали не менее 100 человек. Несмотря на это, людей на площади становилось все больше. «Всех не задержите, всех не задержите!» — скандировали в толпе.

Полицейские задерживают протестующую, 26 марта 2017 года Фото: Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

Полицейские выстроились цепью и принялись выдавливать людей от памятника Пушкину. Один из митингующих оступился и упал; ОМОНовец ударил его дубинкой по голове; мужчина потерял сознание. Трое полицейских взяли мужчину под руки, но уронили головой об асфальт; после этого унесли его в автозак. «Не оказывайте сопротивление!» — прокричал сотрудник ОМОН. В его сторону прилетел осколок кирпича. «Вы нарушаете Конституцию! — прокричал мужчина в спортивном костюме и обернулся к другим митингующим. — Так, ребята, давайте, в следующий заход сцепляемся руками и никого не сдаем». «Надо в следующий раз взять с собой пластиковые бутылки с водой, их можно засовывать в рукава, чтобы отбиваться», — предложил мужчина в пиджаке и галстуке.

Во время одной из волн задержаний полицейский ударил дубинкой по голове девушку с разноцветным плакатом. Она пошатнулась, чуть не упала. «Тещу так свою бей, ***** [козел]!» — крикнул мужчина, стоявший рядом. Его тут же задержали. «Ты мразь!» — сказал ему омоновец и ударил дубинкой по животу; у мужчины из кармана куртки выпала шоколадка.

«Идем на Кремль!» — предложил мужчина с российским флажком в руке. За ним с площади в сторону Манежной площади двинулись около 500 человек. На Страстном бульваре дорогу им перегородили омоновцы. «Господа, подумайте о последствиях!» — чрезвычайно вежливо предупредил их в мегафон полицейский. «Прорываемся?» — спросил у друзей юноша лет двадцати. «Ты хочешь?» — спросила девушка, стоящая рядом. «Мне кажется, это излишний риск сейчас», — ответил он. Они вернулись на площадь.

На Пушкинской площади тем временем двое молодых людей забрались на фонарь, откуда несколько раз окатили полицейских водой из бутылки. Их окружили омоновцы. «Слезайте, ребята, задерживать не будем!» — сказал полицейский. Собравшиеся на площади начали скандировать: «Не слезай!» На столб попытался забраться один из сотрудников полиции, но у него не вышло. «Ведь это их право — сидеть на фонаре! — пошутил мужчина рядом. — Вы — наша статуя свободы!». «Мы держимся! Меня Паша зовут», — посмеялся молодой человек на фонаре. Из толпы им кинули беретку и российский флажок. Паша запел российский гимн. Когда они все-таки слезли, их задержали.

Полицейский пытается снять протестующих с фонаря на Пушкинской площади, 26 марта 2017 года Фото: Иван Секретарев / AP / Scanpix / LETA

Митингующих окончательно оттеснили от памятника Пушкину к театру «Россия» и они начали строить баррикады из урн и досок, оставленных строителями для ремонта Пушкинской площади. Полицейские без труда обошли баррикады и снова начали задержания. Один из мужчин попытался отобрать у омоновца дубинку. Полицейские повалили его на землю, окружили, били дубинками по ногам, спине и голове. «У вас дубинки — у нас слово!» — скандировали в толпе. Полицейские повалили на землю еще одного мужчину, после удара дубинкой тот потерял сознание.

Через три часа после начала акции митингующих окончательно вытеснили с Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара и Большой Дмитровки. Движение на обеих улицах в какой-то момент перекрыли. Из стоящего в пробке на Большой Дмитровке автомобиля играли «Родина» группы ДДТ и «Перемен» группы «Кино».

Часть протестующих отправилась в сквер рядом с памятником Александру Твардовскому на Тверском бульваре — полицейские, пробыв там некоторое время, в конце концов ушли под крики «Молодцы!», а оставшиеся несколько десятков человек то вступали в политические дебаты со случайными прохожими, то читали стихи. Между тем, с Пушкинской площади сняли оцепление — и туда вернулись несколько сотен протестующих. Некоторые из них пели «Священную войну»; когда они перешли к гимну России, их задержали. Остальных постепенно вновь вытесняли на Тверскую; некоторых задерживали, применяя силу; кого-то били ногами. Другая большая группа участников акции в этот момент попыталась переместиться на Манежную площадь — там также начались жесткие задержания отдельных митингующих.

По данным ОВД-Инфо на 18:50, всего в результате акции были задержаны 785 человек. Пресс-служба московского управления МВД сообщила, что пострадал один сотрудник полиции — он госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников заявил, что полиция во время акции «проявила себя безукоризненно».