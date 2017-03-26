Мэрия Москвы: на акции протеста полиция «проявила себя безукоризненно»

Интерфакс
15:28, 26 марта 2017
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В московской мэрии отметили профессиональную работу сотрудников полиции во время протестной акции в столице 26 марта. По словам главы департамента региональной безопасности Владимира Черникова, «полиция проявила себя безукоризненно».

Он добавил, что сотрудники работали грамотно и обеспечили безопасность при массовом скоплении людей. В ходе задержаний, по словам Черникова, полицейские «отвечали на противодействие в их адрес».

Черников рассказал, что на акции были «провокаторы, которые специально ситуацию подогревали».

«Полиция проявила себя безукоризненно. Сотрудники действовали грамотно, профессионально. Они справились со своей задачей — обеспечили безопасность при таком скоплении людей на достаточно ограниченном участке», — сказал Черников

Интерфакс
Ранее стало известно, что в Москве, по разным данным, задержаны от 500 до 600 человек. Как видно на многочисленных фотографиях и видеозаписях, задержание проводили сотрудники ОМОН в полной экипировке, в процессе они применяли дубинки. Задержаны, в том числе, несовершеннолетние.
26 марта во многих российских городах прошли антикоррупционные протестные акции. В Москве такая акция не была согласована с властями.

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