Мэрия Москвы: на акции протеста полиция «проявила себя безукоризненно»
В московской мэрии отметили профессиональную работу сотрудников полиции во время протестной акции в столице 26 марта. По словам главы департамента региональной безопасности Владимира Черникова, «полиция проявила себя безукоризненно».
Он добавил, что сотрудники работали грамотно и обеспечили безопасность при массовом скоплении людей. В ходе задержаний, по словам Черникова, полицейские «отвечали на противодействие в их адрес».
Черников рассказал, что на акции были «провокаторы, которые специально ситуацию подогревали».
«Полиция проявила себя безукоризненно. Сотрудники действовали грамотно, профессионально. Они справились со своей задачей — обеспечили безопасность при таком скоплении людей на достаточно ограниченном участке», — сказал Черников