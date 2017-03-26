Мэрия Москвы: на акции протеста полиция «проявила себя безукоризненно»

В московской мэрии отметили профессиональную работу сотрудников полиции во время протестной акции в столице 26 марта. По словам главы департамента региональной безопасности Владимира Черникова, «полиция проявила себя безукоризненно».

Он добавил, что сотрудники работали грамотно и обеспечили безопасность при массовом скоплении людей. В ходе задержаний, по словам Черникова, полицейские «отвечали на противодействие в их адрес».

Черников рассказал, что на акции были «провокаторы, которые специально ситуацию подогревали».