В московском офисе ФБК задержаны все сотрудники. Леониду Волкову угрожают статьей об экстремизме

26 марта по всей России прошли уличные акции , посвященные результатам расследования о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Сам ФБК активно участвовал в освещении митингов: на ютьюб-канале «Навальный-live» весь день шла трансляция со включениями из десятков разных городов. В середине дня полиция пришла в офис ФБК и задержала всех сотрудников студии; руководителю предвыборного штаба Навального Леониду Волкову вменяется уголовная статья.

Трансляция ФБК привлекла огромное число зрителей. Ведущие делали включения с акций из разных городов, подключали трансляции из приложения Periscope с устройств обычных участников митингов и комментировали происходящее в прямом эфире. В пиковые моменты трансляцию одновременно смотрели более 130 тысяч человек. Ведущий «Эха Москы» Александр Плющев еще утром 26 марта написал в своем телеграм-канале:

«Сейчас уже больше 50 000 в моменте. Для сравнения: у подавляющего большинства московских радиостанций такой аудитории в моменте не было за всю историю, у многих не бывает никогда, даже в самый прайм-тайм».

Трансляцию ФБК пытались прервать разными способами. Сначала в бизнес-центр «Омега-Плаза» на юго-востоке Москвы пришли полицейские по сигналу о якобы заложенной бомбе. Офис проверили кинологи с собаками, но не нашли взрывчатых устройств. После этого в помещении отключили свет. Трансляция продолжилась из резервной студии.

Второй визит полиции завершился задержанием всех сотрудников. Задержали 17 человек, в том числе ведущего трансляции, начальника предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова, главу ФБК Романа Рубанова, главного юриста Ивана Жданова и других юристов фонда. Полицейские спрашивали, согласована ли трансляция с властями, хотя закон не предписывает согласовывать трансляции в интернете с кем-либо. По словам Волкова, майор полиции интересовался, не было ли в трансляции «незаконных призывов». Затем всех задержанных отвезли в ОВД «Даниловский». Волкову вменяют 282 статью Уголовного кодекса — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По словам Волкова, сотрудник полиции объяснил ему, что «есть основания полагать, что вы могли в своем несогласованном эфире допустить экстремистские высказывания». По 282-й статье можно получить реальный срок до шести лет. В ОВД Волков находится без адвоката.

Остальных сотрудников ФБК обвинили в «неповиновении законному требованию сотрудника полиции». Это административная статья, которая предусматривает в качестве наказания штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. После задержаний в офисе ФБК начался обыск — и, как пишут представители фонда, без присутствия адвоката, что противоречит закону.

Около 22:00 стало известно, что задержанных сотрудников ФБК решили оставить в отделе полиции на ночь.

Трансляция из резервной студии продолжилась и после всех задержаний. На момент написания заметки ее одновременно смотрели несколько десятков тысяч человек. Алексей Навальный уже из ОВД написал, что задержание — высшая оценка авторов трансляции: