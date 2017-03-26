Задержанных сотрудников ФБК оставили в полиции на ночь

Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), задержанных 26 марта в офисе, оставили на ночь в отделе полиции. Об этом «Медузе» сообщила одна из задержанных.

В офисе ФБК устроили обыск.

У одного из проводящих обыск в ФБК на спине наклейка "Экспертно-криминалистический центр МВД". И они продолжают усиленно паковать коробки. — Ilya Novikov (@vertiporokh) March 26, 2017

Ранее стало известно, что до утра 27 марта в отделе полиции останется основатель ФБК Алексей Навальный. Его задержали в центре Москвы, когда он вышел на акцию против коррупции.