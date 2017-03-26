Задержанных сотрудников ФБК оставили в полиции на ночь

Meduza
19:08, 26 марта 2017
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Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), задержанных 26 марта в офисе, оставили на ночь в отделе полиции. Об этом «Медузе» сообщила одна из задержанных.

В офисе ФБК устроили обыск.

Ранее стало известно, что до утра 27 марта в отделе полиции останется основатель ФБК Алексей Навальный. Его задержали в центре Москвы, когда он вышел на акцию против коррупции.

Сотрудники ФБК вели интернет-трансляцию о массовых выступлениях против коррупции, которые состоялись в России 26 марта. В числе задержанных — руководитель избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков, которого подозревают в экстремизме.
Массовые акции против коррупции, поводом для которых стало расследование ФБК о «тайной империи» Дмитрия Медведева, состоялись в десятках городов России.
По данным «ОВД-Инфо», в Москве на акции против коррупции были задержаны более 880 человек. Часть из них отпустили из отделов полиции. На задержанных составляют административные протоколы о нарушении порядка проведения митингов и о неповиновении распоряжениям сотрудников полиции.

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