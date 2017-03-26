Задержанных сотрудников ФБК оставили в полиции на ночь
Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), задержанных 26 марта в офисе, оставили на ночь в отделе полиции. Об этом «Медузе» сообщила одна из задержанных.
В офисе ФБК устроили обыск.
У одного из проводящих обыск в ФБК на спине наклейка "Экспертно-криминалистический центр МВД". И они продолжают усиленно паковать коробки.— Ilya Novikov (@vertiporokh) March 26, 2017
Ранее стало известно, что до утра 27 марта в отделе полиции останется основатель ФБК Алексей Навальный. Его задержали в центре Москвы, когда он вышел на акцию против коррупции.
Сотрудники ФБК вели интернет-трансляцию о массовых выступлениях против коррупции, которые состоялись в России 26 марта. В числе задержанных — руководитель избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков, которого подозревают в экстремизме.
Массовые акции против коррупции, поводом для которых стало расследование ФБК о «тайной империи» Дмитрия Медведева, состоялись в десятках городов России.
По данным «ОВД-Инфо», в Москве на акции против коррупции были задержаны более 880 человек. Часть из них отпустили из отделов полиции. На задержанных составляют административные протоколы о нарушении порядка проведения митингов и о неповиновении распоряжениям сотрудников полиции.