Навального оставили в отделении на ночь

Ранее сообщалось, что против Навального составили протокол о нарушении порядка проведения массовой акции. Ярмыш уточнила , что речь идет о части первой статьи 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан), которая предполагает до 15 суток ареста.

Алексея Навального задержали до рассмотрения дела об административном правонарушении. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Суд назначен на 27 марта.

Навального задержали днем 26 марта, когда он присоединился к акции протеста против коррупции в центре Москвы. Всего в Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержаны 700 человек; ГУВД Москвы приводит данные о 500 задержанных.

В акции протеста в Москве приняли участие, по разным данным, от 8 до 20 тысяч человек.