Молодежь без вождей В Петербурге протестующие митинговали на Дворцовой площади и прошли шествием по Невскому проспекту. Репортаж «Медузы»

26 марта в городах по всей России прошли массовые акции против коррупции, вдохновленные расследованием Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве. Одна из самых крупных акций состоялась в Санкт-Петербурге: начавшись на Марсовом поле как митинг, она постепенно переросла в шествие, причем участникам удалось побывать на Дворцовой площади и пройтись по Невскому проспекту. Специально для «Медузы» журналистка Наталия Веденеева рассказала, как прошла акция.

Погода в Петербурге к прогулкам 26 марта не располагала: дождь со снегом и штормовой ветер. Однако на Марсовом поле, где стартовала акция «Он вам не Димон», по разным оценкам, собралось от трех тысяч (по данным администрации Петербурга) до 10 тысяч человек (по данным очевидцев). Пересечений с теми, кто недавно на том же самом месте митинговал против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, было не так уж много: на антикоррупционную акцию пришло гораздо больше молодежи.

Власти Петербурга отказали заявителям митинга в согласовании, сославшись на то, что в этот день на Марсовом поле запланировано мероприятие «по защите традиционных ценностей». И действительно среди протестующих оказалось несколько представителей ультраконсервативного движения НОД, которые рассказывали окружающим о заслугах Владимира Путина в борьбе за традиционные ценности. Однако они совершенно потерялись среди лозунгов «Власть миллионам, а не Димонам» и «Россия без Путина», а также плакатов вроде «Продам кроссовки за 70 млн» и «Медведь еще долго будет есть мед, если пчелы будут молчать».

У многих участников акций на шее висели кроссовки и желтые резиновые уточки (в таком же виде выходили на акцию протеста и москвичи). Некоторые специально измазались зеленкой — отсылка к недавнему инциденту в Барнауле [когда оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой].

Участники акции против коррупции на Марсовом поле в Петербурге, 26 марта 2017 года Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Примерно через час после начала акции собравшиеся пошли по каналу Грибоедова в сторону Невского, а затем к Дворцовой площади. Отдыхающие и туристы, которых как обычно (и невзирая на непогоду) в центре города было много, аккуратно пропускали колонну с флагами России и Петербурга, двигавшуюся плотным потоком строго по тротуару и останавливавшуюся на красный цвет светофора. На Невском были слышны лозунги: «Путин — вор!», «Вор должен сидеть в тюрьме!»

Автомобили, ехавшие по Невскому, перед каналом Грибоедова встали в пробку; практически остановилось движение и на набережной Мойки, «примыкающей» к Дворцовой площади. При этом сотрудники полиции движению демонстрантов не мешали — их на Невском особенно не было видно. Выход на Дворцовую площадь так же был открыт.

Участники акции, продолжая скандировать лозунги, постепенно окружили Александрийский столп. У него стояли два полицейских автомобиля; еще несколько, в том числе автозаки ОМОНа, расположились по периметру площади. В направлении одного из полицейских микроавтобусов из толпы в какой-то момент полетела дымовая шашка — толпа шарахнулась, но никакой реакции не последовало (по данным главного редактора издания «Бумага» Кирилла Артеменко, бросившего шашку задержали).

«Проход на территорию Эрмитажа осуществляется через металлоискатели», — как будто на всякий случай предупредил голос из музейного динамика. Еще через 20 минут вокруг толпы начали ходить полицейские с мегафонами и говорить, что не подчиняться их законным требованиям — незаконно.

В пиковый момент на Дворцовой находились около 2000 граждан. Из известных политиков никого замечено не было, за исключением депутата городского Законодательного собрания от «Партии роста» Максима Резника, который в разговоре с корреспондентом «Медузы» также отметил, что видит вокруг себя в основном неизвестные молодые лица.

«На попытки некоторых участников шествия перекрыть Невский люди не реагировали. Им не это было нужно. Полиция в свою очередь не реагировала на небольшие провокации, хотя несколько раз в них кидали дымовые шашки, — отметил Резник. — После Дворцовой разошлись кто куда. Кто к Исаакию, кто к парламенту, кто обратно по Невскому. Это говорит о том, что люди вышли сами, без вождей и разошлись по своим интересам. Это повод задуматься всем — и власти, и оппозиции. Вышедшие сегодня живут без оглядки и на тех, и на других. Понятно, что для них Навальный — это бренд, это просто модно».

26 марта. Протестующие на Дворцовой площади Meduza

Спустя три часа после начала акции около тысячи человек двинулись снова по Невскому проспекту, но уже в сторону площади Восстания, где расположен Московский вокзал. Очевидцы сообщали, что автомобилисты поддерживали сигналами лозунг «Долой царя!» Уже на площади Восстания начались задержания: ОМОН взял в окружение толпу, в которой были и журналисты, причем у некоторых сотрудники ОМОН отобрали журналистские удостоверения. В частности, корреспондентка газеты «Ведомости» Надежда Зайцева была задержана около площади Восстания вместе с коллегой из «Новой газеты» Сергеем Сатановским.

«В какой-то момент полиция окружила участников шествия вместе с журналистами и случайными прохожими. Задержали. Пока везли, хамили и пугали, что в отделении с нами будут „немилосердны“, — рассказала Зайцева. — В отделении оказались и молодые люди, которые просто в тот момент выходили из магазина. Есть несовершеннолетние, которые не понимают, за что их задержали. Они сами вызвали родителей в полицию. Правоохранители этого не делают. Ничего не объясняют и не предъявляют обвинений». Пока журналистка давала комментарий, в ОВД на Васильевском острове, где она находилась, приехал депутат городского парламента, лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

На момент публикации этого материала, по данным координатора «Открытой России» в Петербурге Андрея Пивоварова, на акции были задержаны более сорока человек: четверо — на Марсовом поле, а остальные — у площади Восстания.

Обновление. К 20:30 по московскому времени в Санкт-Петербурге на протестной акции был задержан 131 человек.