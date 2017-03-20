Навального облили зеленкой в Барнауле
Перед открытием предвыборного штаба в Барнауле на Алексея Навального напал мужчина — он облил политика зеленкой.
Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма "Маска". Классно. Даже зубы зеленые! pic.twitter.com/3puuPNCuwf— Alexey Navalny (@navalny) March 20, 2017
По словам главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, мужчина затем сел в машину, которая заехала во двор администрации Алтайского края.
В начале 2017 года Навальный начал открывать региональные штабы в поддержку своей кампании по выдвижению на выборах президента, которые запланированы на март 2018 года.
Открытие штабов почти каждый раз сопровождается провокациями со стороны неизвестных активистов. В Новосибирске Навального попытались закидать яйцами, в Томске сотрудникам штаба залили монтажной пеной двери квартир и глушители машин.