Навального облили зеленкой в Барнауле

Алексей Навальный
05:18, 20 марта 2017
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Перед открытием предвыборного штаба в Барнауле на Алексея Навального напал мужчина — он облил политика зеленкой.

По словам главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, мужчина затем сел в машину, которая заехала во двор администрации Алтайского края.

В начале 2017 года Навальный начал открывать региональные штабы в поддержку своей кампании по выдвижению на выборах президента, которые запланированы на март 2018 года.
Открытие штабов почти каждый раз сопровождается провокациями со стороны неизвестных активистов. В Новосибирске Навального попытались закидать яйцами, в Томске сотрудникам штаба залили монтажной пеной двери квартир и глушители машин.

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