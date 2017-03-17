Штаб Навального в Томске эвакуировали из-за звонка о бомбе

Только что открытый предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального в Томске эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе. Об этом рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Пришёл подполковник полиции, говорит - бомба в здании, всем покинуть зал. Волонтёры кричат и свистят pic.twitter.com/nYWIUykcqa — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 17, 2017

Собравшимся сторонникам Навального и журналистам пришлось выйти на улицу и продолжить собрание там.