Штаб Навального в Томске эвакуировали из-за звонка о бомбе

Кира Ярмыш
13:06, 17 марта 2017
Надежный источник

Только что открытый предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального в Томске эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе. Об этом рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Собравшимся сторонникам Навального и журналистам пришлось выйти на улицу и продолжить собрание там.

Утром перед открытием штаба Навального квартиры двух активисток были заблокированы — двери и замочные скважины залили монтажной пеной. Машины активистов облили краской, пену залили в глушители. Активисты намерены обратиться в полицию.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться