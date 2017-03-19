В Новосибирске прошел крупный митинг против роста ЖКХ. Навального попытались закидать яйцами

19 марта в Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ. На мероприятие пришли несколько тысяч человек.

Митинг стал пятым после того, как 1 июля 2016 года губернатор Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов на 15%. Экономических обоснований для роста тарифов власти региона не представили, отмечает «Интерфакс». Закон вступает в силу 1 июля 2017-го.

Новосибирск против повышения тарифов ЖКХ pic.twitter.com/YJwNVFM7tH — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 19, 2017

На митинге выступал оппозиционер Алексей Навальный — он получил приглашение как один из кандидатов в президенты РФ. В своем блоге Навальный рассказал, что во время митинга его пытались закидать яйцами.

«Смешной момент был до митинга, — написал оппозиционер. — За нами же в каждом городе ходят путинские яйцемёты. Обычно они кидают пару яиц издалека и убегают. Тут они попытались сделать то же самое только уже в толпе собравшихся на митинг. Скажу только, что был очень рад, что бедолагу удалось спасти от немедленного линчевания. Это было нелегко».